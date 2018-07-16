«Лучше бы книги читали»: новое преображение Екатерины Колисниченко не впечатляет

30-летняя экс-участница скандального шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко любит примерять разные образы, но далеко не всегда ее опыты проходят успешно. Красавица рассказала, что ей сильно испортили шевелюру несколько недель назад, в результате чего срочно понадобились восстановительные процедуры.

Известно, что женщины очень любят экспериментировать с имиджем, причем больше всего «достается» волосам. Яркая блондинка Екатерина Колисниченко, которая прославилась участием в проекте «Дом-2», не исключение. Недавно она стала появляться на публике со странными тюрбанами на голове. Поклонники гадали, какова причина постоянного использования головных уборов и оказалось, что дело в неудачной прическе. Публикация от КАТЯ КОЛИСНИЧЕНКО (@kolisnichenko_official) 14 Июл 2018 в 6:40 PDT Многие подозревали, что у Колисниченко появились проблемы с волосами, но она не спешила ставить в известность, что же произошло. Наконец Екатерина прояснила ситуацию и подтвердила догадки: «Мне случайно сожгли волосы. Просто неожиданно блонда покрасили в серый, а потом мурыжили в мойке три часа и смывали этот серый. Но меня спасли!»

Знаменитость опубликовала ролик, в котором позирует с длинными волосами, хотя ранее носила короткую стрижку. Цвет волос остался светлым, что не особо нравится поклонникам Колисниченко. Они считают, что ей, смуглой и кареглазой, гораздо больше подошел бы темный оттенок шевелюры, а не платиновый блонд. Екатерина предоставила детали своего преображения: «Смотрите, какие работы мне выполнили: 1. Сняли наращенные, которые стали уходить в мандариновый оттенок почему-то. 2. Закрасили все ошибки предыдущего салона (у меня на видео видно, какой коллапс был с прикорневой зоной и зоной вокруг лица. 3. Сделали лечение. Нарастили мне невероятный блонд и рука не поднялась такую красоту обстричь… Как вам мой новый имидж?»

Энтузиазм телезвезды распространился не на всех подписчиков, которые оставили много едких комментариев к ее записи: «Хорошо, хоть корни остались черными». «Нарастила волосы — красиво, но цвет выжженный сильно, вам бы красивее было брюнеткой или хотя бы шатенкой». «Ой, когда вы уже темненькой станете? Вы не видите, что не идет блонд?» «Сделали лечение? Боже мой, лучше бы книги читали, а не по хирургам бегали». «Супер, мне нравится, длинноволосая блондинка, классика жанра». «Длинные определенно лучше, как голливудская актриса!» «Вам вообще все это не идет. Не ваше! Вы брюнетка от природы! Испортили себя». Екатерину Колисниченко считают зацикленной на внешности, ведь она часто меняется, причем не только в салонах красоты, но и в кабинетах пластических хирургов. В начале года она рассказывала об удалении комков Биша, после чего шокировала нюансами увеличении груди.