Русалки наступают

Екатерина, 34 года, топ стилист и технолог косметического бренда

«Я выбираю яркие цвета, потому что это тренд, и это весело, а я люблю пробовать всё новое. Экспериментировать не боюсь. Яркое окрашивание, впрочем, как и любое другое, выполненное качественно, стоит не дёшево, но оно того стоит. Это здорово поднимает настроение и даёт возможность что-то подчеркнуть в своем облике, например, цвет глаз. Ничто не сделает глаза ярче, чем пара прядей в тон у лица. К экспериментам с обликом отношусь положительно, как к своим, так и у окружающих. Всегда приятно видеть рядом красивых и стильных людей. Благо, что современные технологии окрашивания и ухода за волосами позволяют делать это красиво и без ущерба для волос».

Вера, 29 лет, фрилансер

«Я красила волосы во все цвета, синий не исключение. Окрашивание обошлось в 7 тысяч рублей. Фото с интересными идеями причесок смотрю в Instagram. Я довольно часто экспериментирую, самым необычным было ярко-розовое окрашивание и боб-каре. На дреды тоже все пялятся. Я уже настолько привыкла в себе что-то менять, что для меня это скорее обыденность. На настроение цвет волос влияет. Под прическу стараюсь подобрать одежду так, чтобы подходило по цвету и стилю. Я бы никогда не покрасила волосы в черный — сложно выводить. И не побрилась бы на лысо, мне точно не пойдет».

Наталья, 26 лет, инструктор групповых занятий

«Синий и все его оттенки мои любимые. В разные периоды жизни были эксперименты с волосами, самый смелый — на спор покрасилась в блондинку. Мне совсем не пошло, блонд и оттенки рыжего точно не моё. А длина волос и стрижки были разные. За окрашенными волосами нужен более тщательный уход, особенно когда окрашивание яркое. С синими волосами на меня чаще обращали внимание на улице, а еще с такой яркой прической не везде берут на работу, в места, где строгий дресс-код».

Марина, мастер татуировки, художник

«К моменту окрашивания в синий, я испробовала многие цвета, решила попробовать что-то новое. Раньше я часто экспериментировала с цветом, видимо, не могла найти тот самый, на котором захотелось бы остановиться. Пожалуй, синий — самый смелый эксперимент. Я бы не подстриглась сильно коротко или совсем наголо. В цвете нет ничего такого, я попробовала бы всю палитру, если бы волосы так сильно не страдали. Мне в кайф постоянно меняться».

Мнение эксперта: Рассказывает парикмахер салона NABS Ксения Шеховцова: «В нашем салоне пользуется спросом синий и фиолетовый цвет, зеленый и розовый в меньшей степени. Яркие кислотные цветы всегда были и будут актуальны. Пряди или полное окрашивание подчеркнет стиль, сделает прическу более интересной. Минус ярких окрашиваний том, что они быстро смываются. Самым действенным способом удержать цвет будет повторение процедуры через две недели, для того, чтобы цвет осел внутри волоса. Средства марки Wella для окрашенных волос помогут закрепить результат. Идеи цветных окрашиваний приходят к нам с Запада, на обложках журналов много иллюстраций с кислотными цветами причесок. Производители красок сегодня выпускают специальные оттенки с особым составом, который не навредит волосам. Актуальный сегодня синий точно не испортит волосы, потому что это прямой пигмент без оксида и наносится он сразу на волосы. Единственный нюанс — должна быть подготовлена чистая белая база. То, что сегодня в приоритете синий, не значит, что популярный в прошлом сезоне розовый не актуален. Этот оттенок тоже в моде, очень интересно смотрятся растяжки цвета, например, серые корни плавно переходящие сначала в розовый, потом в лососевый. С цветом всегда можно играть, от химически ярких, до нежных пастельных».

А вам нравятся яркие окрашивания? Покрасили бы волосы в синий? Пишите своё мнение в комментариях под статьей. Читайте также:«Все пьяненькие и в купальниках» 14 красавиц у бассейна: о пляжной вечеринке с кальяном и коктейлями и неприятных знакомствах.