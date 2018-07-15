Как оставаться красивой в жару? Советы челябинского стилиста

Тональный крем тает на солнце, предательски стекая с лица? Волосы приклеиваются от пота к шее, выглядя липкими сосульками? Стилист-визажист Алексей Саньков раскрывает несколько секретов модницам, которые помогут отлично выглядеть и в +30.

«Современная косметология приготовила много средств, используя которые можно избежать проблем с макияжем и прической. Чтобы сохранить макияж на долгое время, нужно воспользоваться специальным спреем-фиксатором. Он выпускается многими производителями, разнится в цене, есть очень доступные варианты. Спрей напоминает всем известный лак для волос, но он не липкий. Он отлично поможет в жару: некоторые несут матирующий эффект, другие — абсорбирующий, третьи — охлаждающий, какие-то — сужают поры. Фиксатор можно наносить как до пудры, так и на готовый макияж.

Не рекомендую использовать летом жирную и темную декоративную косметику. Чем меньше макияжа, тем лучше, пусть кожа летом отдыхает. И не стоит забывать про кремы с защитой от солнечных лучей. Лицо сгорает моментально, а это — лишние морщины и краснота кожи, не делающие вас красивее.

Не стоит постоянно припудривать лицо в течение дня, чтобы избежать эффекта маски. Лучше воспользоваться матирующими салфетками. Существует и специальная пудра, убирающая блеск.

При выборе туши и теней отдайте предпочтение водостойким образцам, которые позволит сохранить макияж дольше.

Все средства должны быть легкими, особенно, при использовании на жирной коже лица.

Девушкам с длинными волосами, закрывающими шею и плечи, особенно неприятно в жару. Выход лежит на поверхности: нужно сделать такую прическу, чтобы волосы были подобраны вверх. Здесь на помощь тоже может прийти специальный спрей. Многие из них не только охлаждают, фиксируют прическу, но и питают волосы, принося дополнительные питательные вещества.

Нужно не бояться экспериментировать с прическами. Если вы никогда не любили пучки или хвосты, самое время попробовать их делать.

От пота волосы жирнеют быстро. И здесь вновь можно порекомендовать использовать специальный спрей. Хорошо, если волосы будут с утра сохнуть естественным способом. Но нельзя использовать спреи для укладки на основе спирта: спирт еще больше высушивает. Как и с кожей лица, не нужно забывать и про специальные средства с защитой волос от солнца.

Летом мы нуждаемся в большем количестве витаминов, и волосы не исключение. Рекомендую делать питательные маски 2 раза в неделю, а также употреблять больше свежих ягод, фруктов и овощей. А вот мыть волосы постоянно не стоит: они могут стать еще более сухими. В идеале, конечно, не использовать горячие укладки или свести их к минимуму.

Не старайтесь добиться прически волосок к волоску, идеальной укладки без единой выбившейся пряди. Творческий беспорядок позволит скрыть несовершенство укладки и придаст образу игривость».