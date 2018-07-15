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«Новая я! Решилась»: Дарья Сагалова показала новую короткую стрижку
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«Новая я! Решилась»: Дарья Сагалова показала новую короткую стрижку 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Звезда сериала «Счастливы вместе» решилась на смену имиджа и продемонстрировала новый образ.
Дарья Сагалова давно рассталась с образом длинноволосой блондинки в откровенных нарядах. А теперь и вовсе решила полностью поменять имидж. В Instagram актриса опубликовала фото, на котором позирует с новой короткой стрижкой и в элегантном черном комбинезоне.
— написала она.
Поклонники оценили новый образ Дарьи, но понравился он не всем: «Очень красиво! Такая элегантная», «Появился класс», «Стильно и элегантно!», «Очень элегантно», «Длинные волосы идут больше гораздо, больше ничего не заметил», «Ну зачееем? Было лучше», «Длинные волосы идут больше гораздо, больше ничего не заметил», «Очень нравится!стильная, сексуальная!», «Ну надоело человеку с длинными​ волосами, поменять захотелось образ, всё хорошо, волосы отрастут, лично по мне очень хорошо выглядит», «Тебе идёт, стала ещё красивей», «Не очень», «Очень элегантно!) так держать)», «Даша, вы стали женственней и нежнее! И чуть повзрослели… », «Неее, зачем, было лучше», «Ой, возраста прибавил этот образ».
А как тебе новый образ актрисы?
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Фото:Instagram
Видео:Instagram
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