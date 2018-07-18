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Дарья Клюкина кардинально изменила имидж
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Дарья Клюкина кардинально изменила имидж 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Недавно в своих «сторис» звезда двух последних сезонов шоу «Холостяк» Дарья Клюкина засняла свой визит к знакомому парикмахеру, который до неузнаваемости поменял ее близкую подругу, участницу пятого сезона Дусю Бубель.
Модель была в восторге от его работы и тут же захотела и сама поэспериментировать с прической. В итоге девушка превратилась в «горячую» блондинку. Любопытно, что на одном из снимков она позирует с дредами. В комментариях пользователи стали гадать, действительно ли Даша рассталась с прежним имиджем или всего лишь примерила парик для новой съемки.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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