Дарья Клюкина кардинально изменила имидж

Недавно в своих «сторис» звезда двух последних сезонов шоу «Холостяк» Дарья Клюкина засняла свой визит к знакомому парикмахеру, который до неузнаваемости поменял ее близкую подругу, участницу пятого сезона Дусю Бубель.

Модель была в восторге от его работы и тут же захотела и сама поэспериментировать с прической. В итоге девушка превратилась в «горячую» блондинку. Любопытно, что на одном из снимков она позирует с дредами. В комментариях пользователи стали гадать, действительно ли Даша рассталась с прежним имиджем или всего лишь примерила парик для новой съемки.