Почему исчезают блондины

Сегодня число белокурых жителей Земли составляет всего 1,8%. Эта и без того небольшая цифра стремительно движется к нулю. Натуральных блондинов становится все меньше. Так где же они еще остались?

Каких-нибудь 10 тысяч лет назад абсолютно у всех людей был темный цвет волос. Однако в результате генетической мутации на свет появились первые блондины. Произошло это на территории Восточной и Северной Европы.

Антрополог из Канады Питер Фрост, который проводил обширные исследования, посвященные этой теме, утверждает, что данная мутация не исчезла, благодаря половому отбору. Дело в том, что доисторические люди жили в очень суровых условиях, а потому мужчины часто погибали на охоте от холода или нападения диких зверей.

В связи с этим количество женщин неуклонно росло, а потому выжившие охотники могли позволить себе выбрать любую из них. Фрост заявляет, что мужчины отдавали предпочтение в основном белокурым кандидатурам. Именно за счет этого измененные гены закрепились в ДНК.

Недавно некоторые средства массовой информации со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения распространили новость о том, что всех блондинов в скором будущем ожидает массовое вымирание.

Издания предрекали, что к 2202 году людей со светлыми волосами не останется даже в Финляндии , которая на данный момент является одним из рекордсменов по количество белокурых.

Представители ВОЗ эту новость опровергли. Однако многие ученые все же соглашаются с тем, что количество блондинов сокращается от года к году. Действительно, за полвека число обладателей светлых волос во всем мире сократилось с 49% до 14%.

Немецкий антрополог Ханс Юргенс объясняет это явление двумя факторами. Во-первых, ген, отвечающий за окраску волос в светлые тона, всегда подавляется геном, отвечающим за темные волосы. То есть у блондинки и брюнета, скорее всего, родится ребенок с темным цветом волос.

А, во-вторых, в последнее время миграция людей значительно возросла, и носители белокурого гена все чаще выходят замуж или женятся на носителях доминантного темноволосого гена.

Дания и Германия. Наибольшее количество блондинов живет на своей исторической родине, там, где появился первый светлый волос. Это Север и Восток Европы. Рекордсменами по числу белокурых жителей считаются Финляндия, Швеция

Что касается нашей страны, то во времена древней Руси она, бесспорно, получила бы первенство. Сегодня же по числу натуральных блондинов Россия уступает названным выше европейским государствам.