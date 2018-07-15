Жара в Саратове: медики предупредили горожан об опасностях 

Врачи дают свои рекомендации, как перенести жару саратовцам. Любые температурные испытания таят опасность для организма. Как отмечают медики, в первую очередь высокая температура опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для пациентов с сахарным диабетом и маленьких детей. В такую погоду даже у воды необходимо быть в головных уборах, пользоваться защитными кремами. А страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями следует вообще воздержаться от выходов на улицу, всегда иметь при себе необходимые лекарства. Во время жары также растет число кожных заболеваний: потница, гнойничковые инфекции кожи, контактный аллергический дерматит, обострение экземы и грибковых заболеваний. Основная причина возникновения этих заболеваний — раздражение кожи из-за повышенного потоотделения. Во влажной среде быстрее размножаются микроорганизмы. Скопление частиц пыли и грязи, секрета сальных и потовых желез могут спровоцировать развитие воспалительных процессов. А частое купание с использованием моющих средств, нарушающих нормальный ph-кожи, увеличивает риск развития кожных заболеваний. Для профилактики необходимо бороться с потливостью и правильно ухаживать за кожей, часто менять нательное белье. Рекомендуется носить одежду из хлопка или льна. Обувь должна быть свободной и удобной. Полезны воздушные ванны, частое проветривание помещений, при отсутствии непереносимости –водные процедуры в виде ванн с отварами трав (дубовой коры, календулы, ромашки, череды). Кожу складок после ванны необходимо тщательно высушить, припудрить присыпкой из талька и окиси цинка, можно также протирать ее (если нет мокнущих участков) 1%-ным раствором салицилового спирта или раствором календулы (1 столовая ложка на стакан кипяченной воды), об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.