«Очень заурядно и просто»: Полина Гагарина показала образ с длинными волосами

Популярная певица Полина Гагарина , похоже, захотела перемен. Светская красавица примерила образ с длинными волосами, но он показался ее поклонникам слишком скучным для такой яркой артистки. Комментаторы призвали Гагарину не менять стиль, который уже стал ее фишкой.

Победительница «Фабрики звезд», известная певица Полина Гагарина недавно вернулась из отпуска. Артистка вместе с семьей набиралась сил на греческом острове Крит и теперь вновь готова радовать поклонников своим творчеством на концертах. В силу профессии Полина Гагарина часто меняет прически, но длина в последние несколько лет остается короткой. На днях Полина решила представить на суд публики образ с длинными волосами и спросить, идет ли он ей. Гагарина опубликовала снимок с белыми волосами немного ниже плеч, образ дополняли яркий макияж с алой помадой и приспущенная на плече голубая блузка.

«Томная Поля. Голосуем, друзья! Длинные волосы или короткие?» — написала артистка. В Сети практически единогласно решили, что Полине Гагариной не стоит наращивать или отращивать волосы, поскольку короткая стрижка уже стала ее изюминкой, подчеркивающей индивидуальность. Лишь истинные поклонники отметили, что любят своего кумира с разными прическами и даже лысой. «Длинные однозначно! Придают образу романтики, а короткие — лёгкость непосредственность, в общем я за романтику!» «Невозможно хороша. Но с короткими волосами просто невероятно стильная»

«Короткие, с длинными будешь как все! Редко кому так здорово с короткими волосами» «Длинные как-то очень заурядно и просто» «Короткие! Лицо ясное, открытый взгляд. Длинные закроют основной шарм вашей внешности» Отметим, что Полина Гагарина очень щепетильно следит за своей внешностью. Даже на отдыхе она не позволяла себе расслабляться и занималась с личным тренером. При этом поклонники уже переживают за здоровье своей любимицы, поскольку на некоторых ее снимках в купальнике из-за отсутствия подкожного жира можно пересчитать ребра.