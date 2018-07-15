Цвета и текстуры теней, которые тебя старят: будь осторожна!

Выбор цвета и текстуры теней — задача не из легких, ведь именно макияж глаз может сыграть с нами самую злую шутку. Мы решили узнать у ведущего визажиста марки Yves Saint-Laurent, как выбрать тени, чтобы не прибавить себе возраст, а напротив — выглядеть моложе. Спешим с тобой поделиться!

Косметика-великий инструмент, который может преобразить тебя в лучшую сторону или, напротив, все испортить. Правильно подобранные оттенки и текстуры могут визуально сделать тебя моложе, однако в неумелых руках это же правило может сработать и в обратную сторону. Чтобы не накинуть себе пару лишних лет нужно помнить о некоторых тонкостях.

Сочетания теней и другие правила макияжа глаз

1. Правило контраста

Как подобрать оттенки теней под цвет глаз? Всегда выбирай оттенки теней контрастные цвету глаз. Если глаза голубые, то твои оттенки теней — теплые (персиковые или бронзовые), но придется отказаться от всех вариаций синего и голубого (холодных оттенков). Они сделают взгляд усталым и прибавят возраст. Если у тебя, например, зеленые глаза — старайся выбирать все оттенки теней, в которых содержится красный пигмент: бордовый, сиреневый, шоколадный и т. д.

2. Откажись от кирпичных и зеленых оттенков

Если говорить об универсальных правилах подбора теней, то лучше избегать кирпичного и любых оттенков, содержащих красный пигмент, если только у тебя не зеленые глаза, как говорилось выше. Они подчеркивают красные сосуды и делают глаза усталыми. Кроме того, старайся избегать синих и зеленых оттенков теней — они способны подчеркнуть темные круги под глазами и мелкие вены в области глаз

3. Запомни правила сочетаний цветов

Выбор теней легко сделать, зная простые правила теории цвета:

В сочетании «оттенок глаз» и «оттенок теней» лучше всегда придерживаться противоположных оттенков на цветовом круге, расположенных друг напротив друга. Соседние же оттенки всегда будут старить или предавать утомленный вид.

4. Меньше перламутра

Если ты не хочешь выглядеть старше, не следует использовать перламутровые тени на все подвижное веко. Лучше использовать их как световой акцент в сочетании с матовыми тенями. Иначе макияж будет смотреться неопрятно.

5. Аккуратнее с нижним веком

Переборщив с подводкой нижнего века, ты рискуешь подчеркнуть темные круги и мешки под глазами, создав эффект «утомленного взгляда».

6. Правильно наноси тушь

Не злоупотребляй тушью на нижних ресницах. Она может осыпаться и, попав в область под глазами, также подчеркнет темные круги и мимические морщины.

Но важно заметить, что все вышеозначенные правила весьма условны, это рекомендации для тех, кто красится сам и боится ошибиться. Профессиональный визажист при выборе оттенка теней часто опирается не только на общие правила, но и на форму глаза, форму лица, цветотип и другие особенности.