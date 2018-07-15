3 причины использовать молоко как косметическое средство

Доказано, что употребление молочных продуктов в пищу может стать причиной появления прыщей и раздражений на коже. Но если применять его наружно, все совсем иначе!

Ребекка Форкаст, специалист по уходу за кожей и волосами, подтверждает: молоко может крайне положительно воздействовать как на твою кожу, так и на волосы.

«Кальций, белок и витамины: даже когда наши праматери не знали этих слов, они принимали ванны из молока, мыли им волосы и считали секретом вечной молодости. Что ж, они были не так уж неправы. Я собрала ведущих экспертов в косметологии и трихологии, и мы провели ряд экспериментов. Я дам высказаться каждому из них», — говорит Ребекка.

Ричард Мэрин, стилист: «Я предлагал клиенткам ополаскивать волосы молоком. Те, кто решились на это, отметили, что волосы стали более гладкими и блестящими. Вполне объяснимо: кератин, из которого состоят волосы — это белок. В молоке тоже много белка. Он заполняет пустоты, возникающие из-за окрашиваний, термоукладок и других повреждений, и структура волос улучшается. Более эффективное решение — молочные маски. Белки и жиры, содержащиеся в молоке, смягчают кожу головы, делают волосы эластичными и предотвращают сечение кончиков.

Самая простая маска, которую я советую всем: молоко или кефир вылить на немытые волосы, помассировать кожу головы, обернуть волосы пленкой и укутать полотенцем. Через 30 минут вымыть голову, как обычно».

Джинджер Кинг, химик, разработчик косметологических препаратов: «Молоко богато альфагидроксикислотами, все ведь слышали про молочную кислоту. Она обладает способностью отшелушивать верхний слой клеток кожи, таким образом выравнивая ее и улучшая цвет, сокращая видимость морщин. Я советую умываться молоком после того, как вы удалили макияж и очистили кожу. Такое легкое воздействие поможет поддерживать качество кожи».

Эми Бродски, дерматолог: «Молоко — спасение для сухой и обезвоженной кожи. Я считаю, это один из лучших натуральных ингредиентов, которые смягчают, разглаживают и успокаивают кожу. Своим пациентам я рекомендую молочные продукты как лечение: маски из сметаны, ополаскивания молоком, тонизирующие коктейли для кожи на основе йогуртов и фруктов — результат зачастую лучше, чем при использовании сложных химических формул».