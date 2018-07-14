100 укладок для длинных волос: выбирай!

Мы собрали для тебя целых сто вариантов укладок для волос длиной ниже плеч. Они потрясающие!

1. Тройное плетение

Заплети три неравные по объему косы с каждой стороны и зафиксируй небрежным узлом на затылке. 2. Коса-гирлянда

Особенно эффектно на волосах с окрашиванием омбре: заплети французский колосок до середины длины волос, перехвати прядью и продолжай плетение до кончиков. 3. Асимметричная коса и конский хвост

Собери боковые пряди и заплети свободную косу, затем завяжи хвост и замаскируй резинку, обмотав ее локоном. 4. Коса-корона и низкий пучок

Вариант для продвинутых пользователей: оставь свободными несколько прядей вокруг лица, остальные волосы собери в низкий пучок, затем заплети косу по кругу и спрячь кончик в крепление пучка. 5. Конский хвост с волной

Закрути верхнюю часть волос в свободный жгут и заколи невидимкой. Завяжи низкий хвост. 6. Высокий пучок

Собери волосы в высокий хвост, надень на него «бублик» для большего обьема, и покрой волосами, пряча кончики внутрь. 7. Объемная коса-ракушка

Заплети косу набок, затем руками чуть потяни за каждое сплетение, чтобы придать волосам объем. 8. Классическая волна

Слегка завей волосы и укрась ободком, спрятав его концы в прядях. 9. Жгуты

Несколько прядей скрути в жгуты в противоположных направлениях и зафиксируй невидимками на затылке. 10. Конский хвост с узлами

Завязывай широкие пряди в свободные узлы, затем зафиксируй резинкой и спрячь ее под волосами. 11. Небрежная коса

Заплети одну широкую или много средних кос, затем сплетя большую уже из них. Слегка «растрепли» руками. 12. Полукоса

Для настоящей Рапунцель! Заплети в косы боковые пряди, а основную косу начинай плести от середины длины волос. 13. Коса-корона

Заплети французский колосок вокруг головы, оставив свободной прядь у лица. 14. Обратное плетение

Заплети три косы методом обратного плетения, кончики оставь свободными. Круто смотрится на волосах, окрашенных в разные цвета! 15. Перевитие

Центральную часть волос собери в хвост, а затем перевей его двумя широкими прядями с боков. Зафиксируй их невидимками. 16. По‑гречески

Скрути волосы в жгуты по бокам и собери в низкий пучок. Тебе поможет ободок-резинка: подсунь под него кончики волос для фиксации. 17. Жгуты и коса

Верхние пряди закрути в жгуты и зафиксируй невидимками, нижние заплети в небрежную косу. 18. Широкая коса и пучок

Верхние волосы заплети, прихватывая соседние пряди, затем сделай классический круглый пучок. 19. Асимметричная объемная коса

Обратным плетение собери волосы на одну сторону, а концы оставь свободными и чуть покрути в руках с использованием укладочного средства, чтобы сымитировать дреды. 20. Низкий валик

Надень резинку-ободок и сформируй из волос валик у шеи. 21. Две «рыбьи» косы

Раздели волосы на прямой пробор и заплети две косы в технике «рыбий хвост». 22. Две свободные косы

Попробуй заплести косы от середины длины волос, а затем расправь их, чтобы придать объем. 23. Круговое плетение

Надеть резинку-ободок, оставь свободными пряди у лица, а затылочные заплети в круговую косу. 24. В стиле бохо

Разделяя пряди попарно, завязывай их в хвосты так, чтобы места соединения не накладывались друг на друга. Нижние пряди частично заплети в косы. 25. Под 19-й век Сейчас прическа выглядит суперкреативно, а в 19-м столетии так ходили многие аристократки. Поднимая пряди, закалывай их невидимками, формируя валик вокруг головы, а нижние пряди закрути в свободные жгуты и скрепи их, направляя навстречу друг другу. 26. Суперобъем

Самостоятельно эту прическу не сделаешь, но если тебе предстоит торжественное мероприятие, покажи это фото своему стилисту! 27. Ретро

Сделай косой пробор и слегка завей волосы. 28. Хвост и челка

Завяжи волосы в средней высоты хвост, оставив челку и несколько прядей свободными. 29. Пучок балерины

Высокий узел на макушке: просто и изысканно. 30. Коса русалки

Огромный объемный колосок на одну сторону — потрясающе стильно. 31. Мальвинка

Собери волосы в забавный пучок на макушке, а остальные пряди завей некрупными кольцами. 32. Коса с переплетом

Шикарный вариант для свадьбы или другого торжества: покажи своему стилисту! 33. Объемная корона

Заплети классическую косу-корону и распуши пряди пальцами. 34. В викторианском стиле

Почувствуй себя королевой: такую прическу оценят все! Жаль, самостоятельно ее не сделать, но мастер справится! 35. С золотыми бликами

Завяжи волосы в боковой хвост и заплети в колосок. Укрась золотой фольгой. 36. Волны и завитки

С помощью резинки-ободка зафиксируй боковые пряди, оставив центральные свободными. Пропустив их под резинкой, попарно скрепи резинками. 37. Романтика!

С помощью невидимок выложи из двух прядей сердечко, а по бокам приколи свежие цветы. 38. Боковой пучок

Собери волосы набок, переднюю прядь заплети в косу и оформи небрежный пучок. 39. Круговой завиток

Заплети среднюю заднюю прядь в косу и уложи по кругу. 40. Элегантный твист

Переплети две боковые пряди и зафиксируй невидимками. Укрась прическу стильным аксессуаром. 41. Обратный колосок и хвост

Это плетение еще называют датским: используй его для оформления верхней части прически, а свободные концы собери в хвост. 42. «Неправильная» коса

Секрет этой прически в том, что коса плетется неравномерно, с захватом то тонких, то широких прядей. 43. В стиле Дайенерис

Боковые пряди несколько раз завяжи на обычные узлы, а потом заплети в косу. 44. Пейзанка

Вплети в конский хвост три параллельно заплетенные тонкие косички. 45. Псевдокоса из жгутов

Закручивая волосы в тугие жгуты, фиксируй их невидимками, формируя завитки. 46. Коса невесты

Эту прическу выбрали для свадебного образа больше половины невест в мире! 47. Спиральная коса

Из верхних прядей сплети косу-корону, а затем сплетай нижние, закручивая по спирали. 48. Мини-пучок

Классическая прическа становится праздничной, если украсить волосы жемчужинами. 49. Элегантная драпировка

Вариация греческой прически: придавая объем наружной части, ты сделаешь ее более изысканной. 50. Широкая французская коса

Верхние пряди заплети в горизонтальные косички, зафиксируй невидимками и приступай к плетению широкого «колоска». 51. Бантик

Завязав верхние пряди в хвост, из двух боковых сформируй бантик, закрепив его невидимками. 52. В стиле гранж

Завяжи высокий конский хвост, оставив свободными пряди по краю роста волос. 53. Классические локоны

Просто завей их по спирали. 54. Скромный твист

Две тонкие пряди скрути в жгутик, распушив его после руками. Переднюю прядь можно заплести в классическую косу. 55. Колосок-корона

Классический высокий пучок оформи косой-колоском: очень эффектно! 56. Боковая коса

Перекинь волосы на одну сторону и заплетай косу, чередуя основные пряди и забираемые с затылка. 57. Смелое решение

Эпатажно: выбритый затылок и коса-колосок в два слоя. 58. Двухуровневая коса

Плети две горизонтальные косы, периодически пропуская верхние пряди через нижнее плетение. 59. Русалочка

Шикарный вариант для решившихся на смелое окрашивание. 60. Контраст

Верхние пряди в беспорядке, две косы-колоска — безупречны. 61. Бант и косы

Верхние пряди уложи в крупный бант и зафиксируй невидимками, затем скрути жгуты и заплети их в косу. 62. Французский колосок и волны

Великолепная вечерняя укладка, сохрани себе на будущее! 63. Наслоение

Формируя плоские гладкие пряди, фиксируй их невидимками, укладывая друг на друга слой за слоем. 64. Ободок из косы

Сделав небрежный пучок, вытащи из прически по пряди с каждого виска, заплети в косичку и уложи наподобие ободка. 65. Коса-елочка

Очень интересное и несложное плетение для передней части волос! 66. Симметрия

Две косы обратного плетения и два симметричных хвоста: просто и эффектно. 67. Обратное плетение и объем

Вариация на ту же тему с плетением до кончиков волос. 68. Объемные узлы

Высокий хвост превращается в красивейшую композицию, если протаскивать волосы сквозь основную массу и фиксировать потайными резинками. 69. Сеть

Заплети много колосков, а затем уложи в разных направлениях, зафиксировав невидимками. 70. Косы и локоны

Заплети плоские косы от висков, соедини на затылке, а кончики завей в спиральные локоны. 71. В форме буквы S Заплести такой узор непросто, но смотрится потрясающе! 72. Расслабленные локоны

Слегка завей волосы и укрась красивым аксессуаром. 73. Боковая коса и пучок

Особенно красиво на окрашенных в разные тона волосах. 74. Розы и косы

Суперидея для твоего стилиста! 75. Колосок и конский хвост

Подойдет и на каждый день, и как вечерний вариант. 76. Каскад

Пропуская верхние пряди через плетение, собери их и приколи к заушной области невидимкой. 77. Датский вариант

Собери кончики волос в пучок, обверни и закрепи резинкой-невидимкой. 78. Коса-бохо

Чередуй тугое и расслабленное плетение, чтобы коса шла «фонариками». 79. Романтичный беспорядок

Собрав волосы на макушке, хаотично вытащи несколько прядей и «раскидай», укрась цветами или заколками. 80. Корона-цветок

Заплетя косы и уложив их кругом, заколи невидимкой. 81. Коса с нахлестом

Плети ее из широких прядей, периодически переворачивая их и набрасывая друг на друга. 82. С украшениями

Свободная французская коса смотрится эффектнее, если дополнить ее мини-украшениями. 83. Два пучка

Собери волосы в два забавных пучка за ушами, а пряди у лица оставь свободными. 84. Водопад

Перемежая французский колосок узлами, ты добьешься эффекта ниспадающего каскада. 85. Потайной хвост

Завязав обычный хвост, пропусти через него несколько боковых прядей. 86. Крупный цветок

Скрепив волосы резинкой, укладывай пряди петлями, по необходимости закалывая невидимками. 87. Школьная коса

Милый сердцу образ теперь уместен и во взрослом возрасте. 88. Боковая коса с обратным плетением

Очень эффектна при мелировании. 89. Афрокосички

Классно смотрятся при чуть отросших корнях. 90. Пучок с убранной челкой

Спасение для тех, у кого челка недостаточно длинна, чтобы убрать ее в основную массу волос. 91. Двойной каскад

Переплетая пряди из верхней косы в нижнюю и наоборот, ты получишь шикарную прическу и надежную фиксацию прядей. 92. Веселые «рожки»

Для тех, кто не боится быть забавной! 93. Простой захлест

Очень просто и невероятно красиво. 94. Жгут и узел

Скрути волосы по спирали и завяжи на 2−3 узла, зафиксируй невидимками. 95. Гофре

Предварительно проработав каждую прядь плойкой-гофре, заплети их в объемную косу. 96. В народном стиле

Коса-корона и прямой пробор: прямо пастораль! 97. Небрежная коса-колосок

Очень красиво при мелировании или шатуше. 98. Треугольник

Мастеру придется повозиться, но какой фурор ты произведешь! 99. Объемные симметричные косы

С прямым плетением будет ничуть не менее эффектно, чем с обратным. 100. Коса-ободок и конский хвост

Секрет успеха — плести прическу на влажных волосах, чтобы завитки косы были идеально гладкими.