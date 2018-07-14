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Модная съемка: цветные сны
SNCmedia.ru
3 часа назад
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Фото: Ольга Райдер (https://www.instagram.com/ohh.ryder)
Стиль: Liza Kravskaya (https://www.instagram.com/liskravskaya)
Макияж и прическа: Таня Пось (https://www.instagram.com/tanyapos)
Модель: Настя (https://www.instagram.com/nasti.ush)
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