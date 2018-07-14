Ошибки молодости: 10 бьюти-преступлений, которые ты совершала до 20 лет

Что только мы не делали с собой в 16−20 лет в погоне за красотой. Некоторые «ухищрения» сегодня кажутся настоящим безумием и преступлением против своей кожи, волос и ногтей. Но тогда мы свято верили, что все делаем правильно!

1. Носить накладные ногти

Мода на длинные акриловые ногти была повальной, и никому в голову не приходило, что это выглядит ужасно! Наоборот, накладные ногти в 16 лет — верный признак того, что ты самая классная девчонка в школе. Жаль, что иногда они отклеивались в самый неподходящий момент — во время свидания, например…

2. Выщипать брови

Все мы помним моду «нулевых» на тонкие брови, да еще и с изломом (и не важно, что твоей форме лица это категорически не подходит!). Конечно, ты тоже вооружалась пинцетом и нещадно щипала свои брови, пока они не становились похожими на ниточки и не прибавляли тебе лишних лет 10. Зато как взрослая!

3. Завивать керлером накрашенные ресницы

Многие из нас почему-то не знали, что керлером для ресниц пользуются строго до того, как их накрасить. И делали все наоборот! Результат — кукольные, торчащие вверх ресницы, напоминающие палки, иногда еще и с заломами от керлера. Хорошо, что ресницы все-таки остались при нас после всех этих издевательств.

4. Лечь спать в макияже

В юности кажется, что кожа вечно будет молодой, упругой и сияющей. Поэтому зачем ее жалеть, беречь и очищать? Лечь спать в полном макияже после слишком веселой вечеринки? Да запросто! Зато к утру все осыпется и макияж можно будет очень быстро смыть теплой водичкой без всяких там очищающих средств. Ах, нам до сих пор за это очень стыдно!

5. Сжечь волосы плойкой

Увы, но в нашей юности не было обучающих роликов о том, как правильно сделать локоны, используя плойку, так что мы учились этому сами. И не всегда успешно!

6. Подстричь челку самостоятельно

Бьюти-преступление, которое хотя бы раз сделала каждая девушка, конечно, молодая и неопытная. Потому что теперь-то мы знаем, что никогда, никогда, никогда нельзя стричь челку самой! Наше желание сэкономить деньги на парикмахерской заканчивалось тем, что приходилось все равно как-то туда идти и престыженно просить исправить этот кошмар. Что, кстати, не всегда представлялось возможным.

7. Слишком ярко краситься

Ты наверняка замечала, что старшеклассницы часто выглядят гораздо взрослее, чем 25-летние девушки. А теперь вспомни себя. Лет до 20 мы красились так, что позавидовали бы даже артистки бурлеска. Смоки, губы, румяна и, конечно, плотный тон, призванный скрыть все юношеские несовершенства кожи (который на деле их только подчеркивал, ага).

8. Выдавливать прыщи

Мама сотни раз тебе твердила, что выдавливать прыщи ни в коем случае нельзя, но ты все равно запиралась в ванной и пыталась решить проблемы с кожей таким вот нехитрым способом. В лучшем случае — место, где был прыщик, воспалялось и становилось красным, в худшем — «зараза» разносилась по всему лицу. Это как раз тот момент, когда мама была права на 100%.

9. Сидеть на монодиете

Когда ты уже выщипала брови и приклеила накладные ногти, остается только похудеть, чтобы достичь идеала! В середине «нулевых» в моде были монодиеты — журналы писали о том, как здорово сидеть на гречке или на кефире, теряя каждый день пару килограммов. И ты свято следовала этим советам… А потом просто срывалась и «выносила» половину холодильника. Знакомо?

10. Покрасить волосы самостоятельно

Занимательная история о домашнем окрашивании найдется у каждой из нас. Темные корни и светлые концы, пятна и оттенок, сильно отличающийся от изображенного на упаковке… Но самое страшное случалось с теми, кто пытался стать блондинкой и обесцвечивал волосы самостоятельно… Катастрофа!