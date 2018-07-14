Топ-8 стильных стрижек для жаркого лета

Содержание1. Андеркат: для бунтарок в душе2. Стильный «ежик»3. Модная геометрия4. Романтичный каскад5. Живописный беспорядок6. Утонченная шапочка7. Боб: ультракороткий, гладкий, ассиметричный8. Пикси: взъерошенная, рваная, ирокез

Что мы ждем от летней стрижки? Легкости, свободы, лаконичности. А еще — чтобы с ней не было жарко. Рассмотрим самые стильные стрижки для коротких волос и волос средней длины для жаркого лета, которые помогут сохранить желанную прохладу!

1. Андеркат: для бунтарок в душе

Особо жарким летом хочется обрезать волосы как можно короче. Не отказывайте себе в этом желании! Ведущая тенденция лета 2018 — ультракороткие стрижки. Например, андеркат — когда-то только мужская стрижка, которая сегодня перешла и в женскую моду. Прическа, безусловно, бунтарская, поэтому не пойдет романтичным барышням, гардероб которых состоит только из платьев. Этот смелый эксперимент могут себе позволить девушки, которые не боятся быть экстравагантными. А если вам кажется, что стрижка слишком мужская, посмотрите на голливудских звезд, которые ничуть не утратили своей женственности с эффектным андеркатом.

Особенность стрижки: короткие или «под ноль» виски, удлиненные пряди на макушке и затылке. Хотите выглядеть еще более дерзкой? Сочетайте андеркат с контрастным окрашиванием: виски — один цвет, пряди — другой.

2. Стильный «ежик»

Если вы не боитесь самых смелых экспериментов со своей внешностью, обратите внимание и на такую модную тенденцию лета 2018, как полное «обнуление». Ультракороткие стрижки, которые в народе называют «ежиком», имеют немало преимуществ: с ними точно не будет жарко; ухаживать за ними гораздо проще, чем за длинными волосами; такая стрижка оставляет большой простой для креатива.

Знаменитая модель Кара Делевинь так интересно обыгрывает ультракороткие стрижки, что выглядит еще более женственной и утонченной, чем с длинными волосами. Так, стрижку она дополняет ободком из черной тонкой ленты, аппликациями, блестками. Повторить это несложно. Например, чтобы покрыть волосы изумрудной «пылью», достаточно смешать гель для сильной фиксации с мерцающими частичками для ногтей или макияжа.

3. Модная геометрия

Геометрические фасоны стрижек — актуальная тенденция сезона. Это может быть классическое каре, боб, сессон. Особенность стрижки — обязательно прямой срез, никакой филировки и рваных прядей. Также можно дополнить прическу длинной или укороченной челкой. Графичные прически — пример лаконичности и минимализма. Вместе с тем прическу легко можно сделать более свободной и мягкой, достаточно акцентировать легкие локоны.

Преимущества стрижки очевидны: легко укладывать, для любого типа волос, подходит для лета. Идеальная длина такой стрижки — чуть ниже мочек ушей.

4. Романтичный каскад

Каскадная стрижка идеальна для средней длины волос: она придает прическе романтичный силуэт, делает ее более легкой, подвижной, создает эффект ветра в волосах. В этом сезоне в тренде каскады с асимметрией, рваными краями, контрастным окрашиванием. Стрижка может быть с боковым пробором, а может быть с ассиметричным расположением прядей вокруг лица.

Новинка!

Хотите освежить свою прическу, не меняя кардинально длину? Сделайте челку! Новинка летнего сезона — каскадные стрижки с удлиненной, свободной челкой. Если у вас густые волосы, ее можно профилировать. Такая прическа делает взгляд более выразительным.

5. Живописный беспорядок

В тренде этого сезона многослойные стрижки, который создают на голове живописный беспорядок. Идеально подходят для волос средней длины, позволяют «играть» с объемом, тем самым визуально корректируя черты лица. В стрижке слоями очень важна правильная техника, поэтому хорошая многослойная стрижка — это результат умелой работы мастера. Такая прическа хороша для жаркого лета, поскольку она не требует поддержания формы, постоянной укладки и большого количества стайлинговых средств. Вместе с тем многослойные стрижки подвижны и естественны.

Так, например, один из самых модных вариантов — удлиненная французская челка, которая хорошо сочетается с многослойной стрижкой. В целом челка — это самый писк летней моды, а если вы хотите создать романтичный и несколько игривый образ, то сделайте удлиненную французскую челку. Такая челка удобна тем, что ее всегда можно убрать под ободок или сделать подчеркнуто небрежную укладку с легкими локонами, разбросанными в живописном беспорядке.

6. Утонченная шапочка

Модные образцы: Рианна, Леди Гага.

Стрижка «шапочка» отличается плавными линиями и закругленной формой. Такой эффект достигается благодаря филигранному градуированию. Помимо классической «шапочки» в этом сезоне в моду вошла ассиметричная стрижка (резкий переход длины волос, ассиметричная челка), а также двойная и рваная «шапочка». Если вы хотите максимально укоротить волосы, обратите внимание на «шапочку на ножке»: максимально укороченный или выбритый затылок и виски, плавно переходящие в густую челку.

Важно!

Стрижка «шапочка» подходит только женщинам с мелкими чертами лицами, тонкой шеей. Не делайте эту стрижку, если вам категорически не идет челка.

7. Боб: ультракороткий, гладкий, ассиметричный

Эта универсальная стрижка, кажется, никогда не потеряет актуальности. Судя по всему, ей грозит звание самой популярной стрижки летнего сезона. И это хорошо! Ведь именно боб позволяет максимально облегчить прическу для достижения желанной прохлады.

На пике летней моды удлиненный боб — для тех, кто еще не готов «укоротиться». При исполнении этой прически можно уйти от строгих форм и линий, делая акцент на небрежности. Легкие волны и боковой прибор — модный нюанс сезона.

Ну а укороченный боб — как раз то, что нужно для жаркого лета! Градуирование, рваные края, выбритый «под ноль» затылок придадут прическе особую динамичность.

Если вы хотите уйти от четких линий в сторону небрежности и легкости, выбирайте ассиметричный рваный боб; если, напротив, вам больше по душе правильность форм, то обратите внимание на гладкий ассиметричный боб, отличительные черты которого — гладкая укладка и геометричность форм.

Совет!

Если вы хотите смягчить черты лица, выбирайте боб с мягкой косой удлиненной челкой, которая хорошо корректирует черты лица, и легкими волнами.

8. Пикси: взъерошенная, рваная, ирокез

Узнать пикси легко по коротким прядкам на шее и висках, и удлиненным на макушечной и теменной зоне. Простая и эффектная пикси не сдает своих позиций в этом сезоне, что не может не радовать жарким летом. Хотите сделать свой образ по-летнему легким и несколько дерзким? Вам понравится пикси с филированной ассиметричной челкой. А если вы хотите стрижку, с которой вам точно не будет жарко, и не боитесь максимально укоротить волосы, то ультракороткие пикси — именно ваш вариант.

Небрежность и естественность — сейчас в тренде. Их лучше всего подчеркнет взъерошенная пикси, которая делает образ юным и дерзким. Такая прическа не требует сложной укладки: достаточно «взъерошить» волосы с муссом.

Самым смелым и оригинальным понравится идея пикси с ирокезом. А если вызов и провокация — ваша вторая натура, то сочетайте такую стрижку с ярким окрашиванием.

Комментарий экспертаДилек Онур-Тейлор, стилист ( Канада

— Какие стрижки вы можете посоветовать на лето?

Этим летом очень популярным остается боб и стрижка «лоб» (он же удлиненный боб). Эти стрижки хороши тем, что вы можете носить их волнистыми, гладкими, рваными, текстурированными; вы можете в одной стрижке сочетать различные формы и текстуры прядей. Боб и «лоб» универсальны, подходят абсолютно всем. Этим летом будут носить удлиненный боб («лоб»), но в тренде остается и укороченная стрижка до линии подбородка. Обратите внимание на стрижку Милы Кунис : легкая версия укороченного боба с рваной челкой.

Если у вас тяжелые волосы, подумайте о стрижке андеркат: стрижка двумя слоями. Если вы обращали внимание, то многие делают стрижку, под основной длиной которой скрывается второй, очень короткий слой. Вы можете собрать длинные волосы, и у вас останется укороченная часть на затылке. Этот трюк поможет облегчить прическу тем, у кого тяжелые волосы.

Сделайте рваную челку вместо прямой! Прямые густые челки выглядят очень эффектно, но для лета они слишком тяжелы. Рваная удлиненная челка более универсальна и удобна.

Теперь о цвете. Летом мы проводим много времени на солнце, отчего волосы выгорают. Вместо однотонного окрашивания сделайте окрашивание, которые сочетает техники омбре и балаяжа: это более щадящая техника, которая больше подходит для солнечного сезона, и при этом смотрится очень естественно и красиво.

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