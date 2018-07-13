Легко и бюджетно: 5 лучших способов отрастить брови

Перещипала брови и теперь не знаешь, как отрастить их обратно? Не хотим тебя расстраивать, но вернуть бровям природную густоту будет непросто. Особенно если ты на протяжении долгих лет старательно уничтожала лишние, как тебе тогда казалось, волоски.

Но не все потеряно! В нашей статье ты найдешь несколько полезных советов, которые помогут твоим бровям вновь стать густыми и ухоженными. Запасись терпением и действуй!

Натуральные масла

Один из самых эффективных способов вернуть бровям природную густоту — использование натуральных масел. Лидеры в списке — репейное и касторовое. Эти масла питают волосяные фолликулы, что способствует более активному росту волос. Но запасись терпением и не забывай использовать масло регулярно. Способ действительно эффективный и при этом простой и бюджетный. Говоря о чудодейственных маслах, нельзя не упомянуть масло усьмы. На родине этого целебного растения, в Китае , масло усьмы используют не только как ускоритель роста волос, но и как средство против облысения. Помимо масла, также существует сок усьмы, который придает волосам более темный оттенок.

Массаж

Ты наверняка слышала о массаже головы, который стимулирует кровообращение и тем самым ускоряет рост волос. То же самое и с бровями! Лучше совмещай массаж с использованием масла или любого другого средства для роста волос — чтобы получить двойной эффект. Делай массаж по вектору роста волос: от носа к ушам.

Сыворотки роста

Сегодня большой популярностью пользуются специальные сыворотки, стимулирующие рост бровей и ресниц. Но с ними важно быть начеку! Выбирай только проверенные средства с качественным составом. А вот дешевые китайские аналоги лучше не брать, если, конечно, не хочешь остаться совсем без бровей.

Витамины

Витамины, которые способствуют росту волос, отлично «работают» и с бровями. Самые популярные — биотин (водорастворимый витамин группы В), вивиксал (аминокислотно-минеральный комплекс для остановки выпадения и стимуляции роста волос), витамины, А и Е. А для большего эффекта не забывай есть продукты с высоким содержанием этих витаминов, например, яйца, морепродукты и орехи.

Регулярное очищение

Не менее важный момент при отращивании бровей — это регулярная чистка. Многие забывают об этой процедуре — и очень зря! Каждый день очищай брови щеточкой и пару раз в неделю скрабируй, именно так кожа избавится от отмерших частичек, которые мешают расти новым волоскам.