Брови как у Кары Делевинь? Уже хотим!

Вдохновленный густыми и красивыми бровями модели, лондонский бренд Rimmel выпустил коллекцию #БРОВИКАРЫ. Старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская протестировала новинки и рассказала, смогут ли они превратить «ниточки» в «соболей», и какой макияж с их помощью можно создать.

Ни для кого не секрет, что густые брови — визитная карточка Кары Делевинь . А вот полюбить их она смогла не сразу: в детстве ее часто дразнили. Сейчас модель гордится своими бровями и всем дает один совет: «Не выщипывайте!» Неудивительно, что именно Каре Делевинь лондонский бренд Rimmel посвятил новую коллекцию средств для бровей #БРОВИКАРЫ.

В нее вошли пять средств с необычными текстурами для разного эффекта — от карандаша с фибровыми волокнами Brow This Way Fibre до пудры в «шейкере» Brow Shake. Блондинки, брюнетки, шатенки и даже рыжие смогут подобрать идеальный оттенок благодаря богатому выбору: все новинки разделились на Blonde, Medium Brown и Dark Brown, а гель для бровей выпустили еще и в универсальном бесцветном варианте.

Старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская попробовала новинки и рассказала о своих впечатлениях.

Карандаш для бровей Professional

От идеального карандаша для бровей я жду трех главных качеств. Во-первых, его оттенок не должен быть слишком теплым и светлым — если вы, конечно, не обладательница рыжих локонов или совсем едва заметных «прозрачных» бровей. Во-вторых, он должен быть в меру жестким, чтобы было удобно регулировать интенсивность пигмента. В таких случаях, беру карандаш почти за кончик, чтобы нажатие было совсем легким, и подрисовываю недостающие волоски. Ну, и в-третьих, наличие щеточки в таком средстве обязательно, ведь даже едва заметные линии требуют растушевки.

Карандаш Professional со всеми задачами справился: не оставил «ржавых» пятен и распределил пигмент равномерно. Понравилось и то, что на крышке есть необычная щеточка, напоминающая расческу. Использую ее не только для подготовки бровей и растушевки, но и убираю излишки геля, о котором расскажу ниже.

Гель для бровей Brow This Way В особенно ленивые (и жаркие) дни спасаюсь только этим средством. С помощью геля можно создать идеальные брови всего за минуту, и вот почему. Натуральные оттенки отлично подходят и для прокрашивания волосков, и для заполнения промежутков между ними — нужно просто надавить чуть посильнее. Фиксирующие свойства помогают зачесать брови наверх, что сразу делает их в два раза гуще, а вас — на десять лет моложе, проверено!

А формула с аргановым маслом смягчает и питает брови, что в будущем будет способствовать их активному росту. Если же вы не нуждаетесь в дополнительном пигменте, Rimmel выпустили и прозрачный гель в оттенке #004 Clear, — для супер-естественной и быстрой укладки бровей.

Пудра для бровей Brow Shake

Самое инновационное средство в коллекции — пудра для бровей. Упаковка напомнила жидкую подводку — та же вытянутая крышечка, тот же ролик–шейкер, помогающий взболтать содержимое. На самом деле внутри совсем не жидкость, а мелко перемолотая пудра-пигмент, очень естественно заполняющая пространство между бровями.

Если природа не наградила их густотой, вооружайтесь удобным аппликатором и прорисовывайте контур. Никаких четких линий, склеенных волосков или подтеков — брови как у Кары можно сделать в два движения.