5 лучших стрижек этого лета

Если в другие времена года решение о стрижке скорее романтическое: «новый год — новая я», «весна — время обновлений», то летом на первое место выходит функциональность. Хочется избавиться от душной копны, почувствовать легкость и упросить уход за волосами на период купания и активного солнца. Я подобрала несколько актуальных летних стрижек. Здесь есть решения и для тех, кто не готов расстаться с волосами, но жаждет обновлений.

1. Французский боб Если ты все еще не сделала стрижку боб — твоей выдержке стоит поставить памятник. Эта прическа была абсолютным трендом всю весну, а в летний сезон переживает новую волну популярности. Несмотря на то, что так стригутся очень многие, на каждой женщине боб выглядит уникально. У него много обликов под любой тип внешности и структуру волос. Я предлагаю попробовать очаровательный закругленный французский боб. Что сказать парикмахеру Попроси симметричный немного закругленный боб длиною выше плеч. Это универсальная прическа, она подойдет для всех типов волос. Если у тебя вьющиеся волосы, попроси профилировать края и сделать их слегка рваными. Это поможет создать стильную небрежность.

2. Челка мини

Лето — не лучшее время для густой длинной челки. Зато челка мини дает большой простор для фантазии и не доставляет неудобств в жаркую погоду. Она может быть произвольной длины: от коротких ассиметричных прядей до ровной плотной челки чуть выше бровей или до середины лба. Челку мини можно сочетать практически с любой стрижкой. В самом популярном варианте этой прически сошлись два тренда — боб и короткая челка. Что сказать парикмахеру Если ты не готова к резким изменениям и боишься, что ультракороткая челка тебе не понравится, попробуй каждый раз обстригать понемногу. Это поможет определиться с оптимальной длиной. Короткая челка — отличное решение для тонких волос, на вьющихся она тоже выглядит хорошо. Но, если у тебя толстый волос, челка мини — не твой вариант.

3. Удлиненная пикси

Это отличный вариант, если ты хочешь кардинальных изменений, но тебе скучно ограничивать себя в рамках одной укладки. У этой стрижки есть достаточно длины, чтобы поэкспериментировать со стилем. Сокращай настолько, насколько тебе хватит смелости. Что сказать парикмахеру Попроси его оставить побольше волос сверху и убрать все лишнее с затылка и боков. Не позволяй ему использовать машинку — в районе бакенбард и затылка волосы должны оставаться мягкими. С удлиненной пикси ты точно не будешь чувствовать себя заложницей одного образа. Укладывай мягкими небрежными волнами, гладко зачесывай назад, фиксируй на одной стороне или даже дели на пробор.

4. Короткий объемный боб Такая стрижка требует объема и кудрей, зато она всегда выглядит чудесно, как ее не укладывай. Эту прическу любит Ирина Горбачева , причем с ней она создает очень разные образы: объемные женственные кудри или зачесанные назад волосы почти без объема, выглядывающие из под бейсболки. Не забудь про популярный в этом сезоне «мокрый эффект», который особенно хорош на волнистых волосах. Что сказать парикмахеру Волосы должны совсем немного прикрывать уши. На затылке они могут быть чуть короче, чем впереди. Делай элегантную укладку, убирая одну сторону за ухо. Такая прическа — прекрасный способ сделать акцент на аксессуарах: серьгах и заколке. В повседневном варианте оставь волосы свободными, взъерошь их, чтобы придать объема, и слегка зафиксируй легким муссом или лаком.

5. Каскад

Стрижка каскад снова популярна, ее делают как на средние, так и на длинные волосы. 2018 год внес свои коррективы, и каскад обязательно должен быть волнистым, кудри разных видов актуальны уже не первый сезон. Эта стрижка для тех, кто никак не решиться расстаться с волосами. Она обновит прическу, сделает ее более легкой и позволит создавать романтичные образы. Что сказать парикмахеру Сложно найти парикмахера, который не знает, что такое каскад, так что просто скажи название этой стрижки. Укладывай эту прическу с ассиметричным или боковым пробором. Кроме того, ей подойдут «освежающие» техники окрашивания: шатуш, омбре или балаяж. Они создадут дополнительный объем.