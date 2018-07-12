21 идея для педикюра: зеркало, металл, стразы и не только

В индустрии красоты произошел раскол: одни сражаются за минимализм в педикюре, другие постоянно экспериментируют с материалами, оттенками и текстурами. Предлагаем несколько модных идей, которые понравятся и тем, и другим.

Белый и розовый + стразы

Кому из нас не хочется иногда почувствовать себя принцессой? Желание исполнится — нужно лишь покрыть ногти нежным оттенком и добавить блестящий акцент: фигуру или узкий ряд из стразов. Такой педикюр легко сделать в домашних условиях при помощи обычного лака и набора кристаллов для нейл-арта. А вот с задачкой посложнее (гель-лак френч + стразы) справится мастер в салоне.

Матовые оттенки

Матовый эффект на ногтях, кажется, не скоро выйдет из моды. Самое приятное, что добиться его можно даже дома. Понадобится обычный лак для ногтей и матовый топ (такой есть, например, у Essie). Если обратиться за такой услугой в салон, то мастер, скорее всего, предложит покрыть ногти гель-лаком и использует матовый топ. Дополнить приглушенный педикюр можно ярким акцентом: например, украсить один ноготок кристаллами или глиттером.

Тропические мотивы

Лето — это маленькая жизнь. Так почему бы не рассказать о ней на ногтях? Пальмы, какаду, сочные фрукты — фантазия безгранична! Достичь эффекта можно с помощью готовых наклеек для ногтей либо попросить мастера нарисовать понравившийся мотив кисточкой.

Золотая лихорадка

Цвет, ассоциирующийся с античностью, очень нравится мастерам нейл-арта. Он хорошо ложится, эффектно смотрится и долго держится. Благородный металл имитируют лаки с блестками, гель-лаки с мерцающими частицами, фольга. Можно покрыть ногти золотистым оттенком полностью или сделать интересный акцент на одном ногте с помощью трафарета.

Яркие точки

Этот знак препинания — абсолютный фаворит нейл-арта! Точки создают игривое настроение и делают даже простой педикюр особенным. Для создания шедевра понадобится специальный инструмент, который называется dots (или доттер). По принципу работы он напоминает пипетку и позволяет создавать ровные точки любого размера.

Зеркало

Один из самых дерзких вариантов педикюра снова в тренде! Блогеры и звезды обожают зеркальный эффект. Чтобы добиться идеального отражения, можно использовать специальные наклейки MINX. Также можно нанести металлизированный оттенок лака, который будет создавать иллюзию зеркала на ногтях.

Градиент

Еще одна тенденция, которая популярна не первый сезон. Сначала она появилась в маникюре, а затем перешла и на педикюр. Гамма оттенков может быть разнообразной — от кислотно-неоновых до пастельно-розовых. Дизайн можно сделать дома при помощи губки, воды и нескольких оттенков лака.

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