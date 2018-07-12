Тестирует гуру: 6 новинок для волос

Косметический трихолог Алена Панова (@alena_panowa) рассказала, чем ее удивил шампунь Pantene «3 в 1» и кому подойдет новинка от Redken.

Шампунь «3 в 1», Pantene Pro-v Я всегда очень скептически отношусь к заявлениям «3 в1», тем более, от представителей масс-маркета. Но эта новинка действительно удивила. Шампунь хорошо промывает волосы (у меня жирный тип кожи головы). После использования они легко расчесываются и не путаются. «3 в 1» от Pantene удобно брать в отпуск — поможет сэкономить место в чемодане. Средство подойдет и тем, кто не любит сидеть с бальзамами и масками на голове. Вариант для лентяек: намылил — смыл и готово!

Маска Miracle Creator, Matrix

Производитель не соврал: маска действительно работает за обещанные 60 секунд. После ее использования волосы рассыпчатые и более блестящие. Ее главная особенность — низкий pH, чем, собственно, и объясняется невысокое время воздействия. Лично моим концам не хватило питания — маска не помогла сгладить кутикулу. По этой причине пришлось использовать масло после сушки волос.

Шампунь для обесцвеченных волос и нейтрализации желтизны из серии Techniques, Avon

Я — брюнетка с некрашеными волосами. Оценить все плюсы и минусы средства не удалось. Шампунь хорошо очищает волосы, не сушит и раздражает кожу головы — это плюс. Состав у него достаточно стандартный: ПАВ, ухаживающие компоненты, ингредиенты, обеспечивающие pH-баланс. Для мытья подходит отлично, но корректирует ли цвет — сказать сложно.

Бальзам для обесцвеченных волос из серии Techniques, Avon

Опять же, сложно тестировать средства, не подходящие под твой тип и цвет волос (обесцвеченный волос более пористый). Главная функция косметики для коррекции цвета — нейтрализации желтизны и поддержание красивого холодного оттенка. На темных волосах этого не видно. Как уходовое средство бальзам мне не подошел — гладкости и легкости расчесывания не ощутила.

Крем-стайлинг No Blow Dry Bosse Crem, Redken

Стайлинг предназначен для укладки непослушных волос без использования фена. Но его главная функция — сокращение времени высыхания естественнм путем. И с этой задачей средство дейсивтельно справляется. За счет наличия в составе термоактивных полимеров мои волосы высохли за 30 минут, вместо стандартных 60. Крем не утяжеляет и не оставляет ощущение липокости. Единственный минус — не полностью убирает пушистость. Стайлинг отлично должен подойти обладательницам вьющихся волос.

Разглаживающий крем AND Smooth Cream, Kemon

Еще одно средство для укладки с процианидами из виноградных косточек (защита от неблагоприятных факторов окружающей среды), антиоксидантами и УФ-фильтрами. Для меня огромным плюсом крема стал запах — он просто потрясающий и остается на волосах долгое время. Но аллергики и противники любых ароматов этому вряд ли обрадуются. AND Smooth Cream великолепно решает вопрос пушистости, но дополнительной гладкости не придает. Не подойдет обладательницам слишком тонких и слишком густых волос — немного утяжеляет, создавая дополнительную нагрузку на луковицу. В случае с этим средством главное правило — дозировка. Главное, правильно рассчитать количество крема, чтобы избежать эффекта слеенности.