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Следователи ищут свидетелей смерти мальчика на Новопятигорском озере
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Следователи ищут свидетелей смерти мальчика на Новопятигорском озере 

АиФ Ставрополье 10 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Следователи ищут свидетелей, которые обнаружили утонувшего мальчика на Новопятигорском озере, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Сотрудники следствия проводят проверку по факту смерти семилетнего ребёнка 10 июля. Они назначили экспертизу и провели осмотр места происшествия. Для выяснения деталей происшествия следователи ищут свидетелей, которые обнаружили тело мальчика:
мужчину — рост около 180 см, плотного телосложения, волосы темные, коротко стриженные, возраст около 36 лет, был в плавках темного цвета;девушку по имени Вероника — рост около 180 см, волосы светлые, закрученные в «дульку», среднего телосложения, возраст около 36 лет, одета в купальник черного цвета;девочку — возраст 4-5 лет, волосы светлые, была одета в разноцветный купальник, преимущественно зеленого цвета.
Напомним, с начала недели на водоёмах края утонули два человека. Спасатели напомнили жителям Ставрополья об опасности купания в нетрезвом виде и в неприспособленных местах.
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