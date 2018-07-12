Следователи ищут свидетелей смерти мальчика на Новопятигорском озере

Следователи ищут свидетелей, которые обнаружили утонувшего мальчика на Новопятигорском озере, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Сотрудники следствия проводят проверку по факту смерти семилетнего ребёнка 10 июля. Они назначили экспертизу и провели осмотр места происшествия. Для выяснения деталей происшествия следователи ищут свидетелей, которые обнаружили тело мальчика:

мужчину — рост около 180 см, плотного телосложения, волосы темные, коротко стриженные, возраст около 36 лет, был в плавках темного цвета;девушку по имени Вероника — рост около 180 см, волосы светлые, закрученные в «дульку», среднего телосложения, возраст около 36 лет, одета в купальник черного цвета;девочку — возраст 4-5 лет, волосы светлые, была одета в разноцветный купальник, преимущественно зеленого цвета.