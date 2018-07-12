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Семь окрашиваний, которые будут в моде осенью 2018
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Семь окрашиваний, которые будут в моде осенью 2018 

Я Покупаю 10 часов назад
Фото: Я Покупаю
Белый блонд
Лейтон Мистер
В последнее время парикмахеры старались переходить на более естественные пшеничные блонды. Но в предстоящем осеннее-зимнем сезоне ожидается триумфальное возвращение яркого блонда. Свои шевелюры массово обесцвечивают голливудские и российские знаменитости. Если вы хотите добиться эффекта омоложения, выбирайте оттенки розового блонда, которые помогут скинуть несколько лет.
Тигровый глаз
Джессика Альба
Это окрашивание признано одним из самых красивых для брюнеток. Названо оно в честь камня тигровый глаз. При окрашивании колористы пытаются перенести его оттенки — золотисто-желтые и золотисто-коричневые — на волосы, которые после такого окрашивания выглядят шелковистыми и ухоженными.
Металлик-балаяж
Ким Кардашьян
Ярко-пепельный блонд покорил сердца самых известных модниц, техника напоминает омбре. Колористы высветляют волосы к кончикам, но здесь используется несколько тонов, благодаря чему переход получается более плавным. Металлик хорошо смотрится на любой длине волос, даже на модных ультракоротких стрижках. Но вам придется набраться терпения и запастись специальными шампунями для холодных оттенков волос или тониками, чтобы поддерживать цвет.
Сомбре
Меган Фокс
Классическое омбре уступает место новому окрашиванию — сомбре. Голливудские звезды уже перешли на эту технику, отказавшись от резких переходов цвета. В сомбре волосы постепенно, почти незаметно, высветляются к кончикам. Эффект получается такой, как будто пряди выгорели на солнце. Очень красиво такая техника окрашивания смотрится и на брюнетках, и на блондинках.
Коломбре
Бритни Спирс
Еще одна новая, более дерзкая разновидность омбре этой осенью станет настоящим хитом. В коломбре используются оттенки всех цветов радуги: красные, синие, зеленые, фиолетовые. Можно выбрать яркие тона или приглушенные пастельные. Такое окрашивание точно произведёт фурор! И у вас еще есть шанс сделать ультрамодное коломбре первой, пока оно не стало массовым.
Черри бомбре (Cherry bombre)
Шерил Коул
Еще одна новинка парикмахерского искусства — Cherry Bombre. Эта техника для брюнеток в новом сезоне должна вытеснить самое популярное окрашивание лета — медный балаяж. От рыжих и оранжевых оттенков стилисты постепенно отказываются в пользу вишневых.
Выполняется вишневое бомбре примерно так же, как и шатуш, только в ягодных оттенках. Делается начес и осветляются пряди. Кончики остаются темными, а переход получается не такой явный. Затем на волосы наносится вишневая краска. Окрашенные пряди эффектно переливаются по всей длине, а прическа выглядит очень дорого.
Сансет (Sunset Hair Colors)
Хейли Уильямс
Для самых смелых подойдет техника Sunset Hair Colors. При таком окрашивании на волосы переносятся все оттенки летних закатов: красные, оранжевые, желтые, фиалковые, розовые — и ваша шевелюра превращается в настоящее произведение искусства! В холодные осенние вечера, глядя в зеркало, вы будете вспоминать красивые закаты на берегу моря.
Другие трендовые окрашивания 2018 года:
Для брюнеток
Для русых волос
Эффект выгоревших волос
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