Семь окрашиваний, которые будут в моде осенью 2018

Белый блонд

В последнее время парикмахеры старались переходить на более естественные пшеничные блонды. Но в предстоящем осеннее-зимнем сезоне ожидается триумфальное возвращение яркого блонда. Свои шевелюры массово обесцвечивают голливудские и российские знаменитости. Если вы хотите добиться эффекта омоложения, выбирайте оттенки розового блонда, которые помогут скинуть несколько лет.

Тигровый глаз

Это окрашивание признано одним из самых красивых для брюнеток. Названо оно в честь камня тигровый глаз. При окрашивании колористы пытаются перенести его оттенки — золотисто-желтые и золотисто-коричневые — на волосы, которые после такого окрашивания выглядят шелковистыми и ухоженными.

Металлик-балаяж

Ярко-пепельный блонд покорил сердца самых известных модниц, техника напоминает омбре. Колористы высветляют волосы к кончикам, но здесь используется несколько тонов, благодаря чему переход получается более плавным. Металлик хорошо смотрится на любой длине волос, даже на модных ультракоротких стрижках. Но вам придется набраться терпения и запастись специальными шампунями для холодных оттенков волос или тониками, чтобы поддерживать цвет.

Сомбре

Классическое омбре уступает место новому окрашиванию — сомбре. Голливудские звезды уже перешли на эту технику, отказавшись от резких переходов цвета. В сомбре волосы постепенно, почти незаметно, высветляются к кончикам. Эффект получается такой, как будто пряди выгорели на солнце. Очень красиво такая техника окрашивания смотрится и на брюнетках, и на блондинках.

Коломбре

Еще одна новая, более дерзкая разновидность омбре этой осенью станет настоящим хитом. В коломбре используются оттенки всех цветов радуги: красные, синие, зеленые, фиолетовые. Можно выбрать яркие тона или приглушенные пастельные. Такое окрашивание точно произведёт фурор! И у вас еще есть шанс сделать ультрамодное коломбре первой, пока оно не стало массовым.

Черри бомбре (Cherry bombre)

Шерил Коул

Еще одна новинка парикмахерского искусства — Cherry Bombre. Эта техника для брюнеток в новом сезоне должна вытеснить самое популярное окрашивание лета — медный балаяж. От рыжих и оранжевых оттенков стилисты постепенно отказываются в пользу вишневых.

Выполняется вишневое бомбре примерно так же, как и шатуш, только в ягодных оттенках. Делается начес и осветляются пряди. Кончики остаются темными, а переход получается не такой явный. Затем на волосы наносится вишневая краска. Окрашенные пряди эффектно переливаются по всей длине, а прическа выглядит очень дорого.

Сансет (Sunset Hair Colors)

Хейли Уильямс

Для самых смелых подойдет техника Sunset Hair Colors. При таком окрашивании на волосы переносятся все оттенки летних закатов: красные, оранжевые, желтые, фиалковые, розовые — и ваша шевелюра превращается в настоящее произведение искусства! В холодные осенние вечера, глядя в зеркало, вы будете вспоминать красивые закаты на берегу моря.

Другие трендовые окрашивания 2018 года:

Для брюнеток

Для русых волос

Эффект выгоревших волос