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«Беременость забирает лучшее»: Анна Хилькевич начала седеть
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

«Беременость забирает лучшее»: Анна Хилькевич начала седеть 

Eva.ru 14 часов назад
Фото: Eva.ru
Судя по последней публикации известной актрисы Анны Хилькевич, не так уж и гладко протекает её беременность. Будущая мама рассказала о том, какие неприятности настигли её в период ожидания ребенка, и это оказалось знакомо многим ее подписчицам.
Анна решила раскрыть, что же таится за фотографиями, на которых она мило улыбается. На самом деле всё оказалось не настолько идеальным: артистку мучают боли в желудке, вызванные отравлением, мешает заниматься делами надоедливая аллергия, и заложено ухо. При всём этом изобилии жалоб звезда не стала пропускать визит в салон красоты, но и в кресле парикмахера её ждала неприятность: мастер нашёл у неё седой волос, что больше всего её и взволновало, и все недуги были забыты напрочь.
Утешить расстроенную Анну поспешили опытные дамы, которые заверили, что и сами уже давно не могут похвастаться натуральным цветом волос — они стали седовласыми еще раньше телезвезды, и там речь шла не об одном волоске. Поэтому красавице совершенно не о чем переживать, да и беременность, по словам большинства, тут совсем ни при чем. «Это нестрашно, все наладится, а волосы вы и так красите!» «Сочувствую.. беременность забирает лучшее, поэтому я берегу свою красоту!» «Да не несите бред, это может и не от беременности вовсе, многие и в 15 седеют!» «А ухо то почему заложило? Сходите к ЛОРу!» «А аллергию вы как то лечите? Это не очень хорошо для плода» «Что-то у вас целый букет жалоб. А желудок это действительно серьезно, так что прямая дорого к гастроэнтерологу!»
Анна уже задумывается о будущем своей дочери Арианны, которой в этом году исполнится три года. Девочке предстоит овладеть музыкальными навыками, а также таким видом спорта, как теннис. Правда, как совместить два этих нелёгких занятия, мама пока не знает.
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