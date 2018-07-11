ФССП: задолжавшая банку 117 млн рублей жительница Кубани перекрасила волосы и похудела

Женщина похудела и изменила цвет волос, чтобы не выплачивать банку 117 млн рублей долга. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Краснодарскому краю.

Омск. По данным ведомства, должница скрывалась от судебных приставов. Позже сотрудники УФССП выяснили, что она приобрела билет на поезд Краснодар

«Узнать должницу в толпе отъезжающих пассажиров оказалось непросто. По сравнению с имеющейся ориентировкой женщина заметно похудела и изменила цвет волос. Убедиться в том, что проходящая на перрон гражданка и есть разыскиваемая неплательщица судебным приставам помогла проверка документов сотрудниками полиции», — говорится в релизе.

В настоящий момент дело окончено в связи с обнаружением должника. Производится взыскание задолженности, заключили в УФССП.