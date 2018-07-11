ФССП: задолжавшая банку 117 млн рублей жительница Кубани перекрасила волосы и похудела 

Женщина похудела и изменила цвет волос, чтобы не выплачивать банку 117 млн рублей долга. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, должница скрывалась от судебных приставов. Позже сотрудники УФССП выяснили, что она приобрела билет на поезд Краснодар — Омск.
«Узнать должницу в толпе отъезжающих пассажиров оказалось непросто. По сравнению с имеющейся ориентировкой женщина заметно похудела и изменила цвет волос. Убедиться в том, что проходящая на перрон гражданка и есть разыскиваемая неплательщица судебным приставам помогла проверка документов сотрудниками полиции», — говорится в релизе.
В настоящий момент дело окончено в связи с обнаружением должника. Производится взыскание задолженности, заключили в УФССП.