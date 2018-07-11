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Модельную укладку бровей Джиджи Хадид доверят средству дешевле тысячи рублей
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Модельную укладку бровей Джиджи Хадид доверят средству дешевле тысячи рублей 

Grazia 22 часа назад
Фото: Grazia
Природа наградила Джиджи Хадид густыми широкими бровями, которые модель научилась ловко укладывать.
Бьюти-секретом зведы поделилась ее визажист Эрин Парсонс, рассказав, что для идеальной укладки бровей 23-летняя красотка пользуется тинтом Maybelline Tattoo Studio Brow Tint Pen. Он помогает создать эффект микроблендинга и быстро прорисовать густые, четкие брови. А самое приятное, что стоит он дешевле тысячи рублей.
Средство представлено в четырех оттенках: Blonde, Soft Brown, Medium Brown и Deep Brown. К слову, стойкость обещается аж 24 часа.
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