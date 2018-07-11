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Не только бритва: стильные бьюти-гаджеты для мужчин
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Не только бритва: стильные бьюти-гаджеты для мужчин 

SNCmedia.ru 11 июля 2018
Фото: SNCmedia.ru
Устройство для лечения акне с лазерной точностью от FOREO
Foreo Espada — новое мощное оружие для борьбы с акне. Похожий на меч из «Звездных войн», водонепроницаемый гаджет сочетает двойной эффект в одном устройстве: сфокусированный синий (LED) свет и пульсации T-Sonic полностью удаляют прыщи и остальные недостатки кожи. Эффективность Espada заключается в использовании фототерапии — прибор направляет энергии светодиодного луча на поры кожи для атаки бактерий, провоцирующих возникновение акне. А пульсации усиливают эффект, стимулируя проникновение синего цвета еще глубже.
Цена: 11 499 руб.
Электрическая зубная щетка Oral-B Pro 7000
Отличительное преимущество щетки — синхронизация со смартфоном — функция, которая позволяет подобрать индивидуальную программу по уходу за зубами. Специальное приложение поможет сохранять результаты и следить за прогрессом, а при необходимости можно отправить эти данные своему стоматологу.
У Oral-B Pro 7000 есть специальный датчик, который не повредит десна, если вы только начинаете использовать зубную щетку, а также подойдет для чистки чувствительных зубов. Кроме того, прибор имеет пять насадок в комплекте, а еще удивит электронным дисплеем, шестью режимами чистки и функцией отбеливания.
Цена: 15 990 руб.
Smart Profile Uplift Clarisonic
Smart Profile Uplift, созданный для борьбы с 15 основными признаками старения, подходит как для женщин, так и для мужчин. Главные функции прибора — это очищение и микро-массаж кожи — процедуры, которые позволяют заменить поход к косметологу. В комплекте есть три дополнительные насадки: для проработки контуров лица, глубокого очищения кожи, а также для ухода за сухими и огрубевшими участками. Гаджет предназначен как для лица, так и для локтевой зоны и коленей, и отлично подготавливает необходимые участки тела к бритью.
Цена: 21 000 руб.
Триммер WAHL Stainless Steel Lithium Ion  Must-have мужской бьюти-коллекции — безусловно гаджет для стрижки и бритья. Беспроводной триммер со стильным корпусом из нержавеющей стали Wahl Stainless Steel создан специально для тех, кто ценит комплексный уход за собой в одном устройстве. Благодаря большому набору из восьми насадок модель Stainless Steel решает несколько задач: от стрижки волос до оформления бороды и усов. Специальный ножевой блок с вращающейся головкой позаботится об удалении волос в носу и ушах. А сверхмощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до четырех часов беспрерывной работы триммера.
Цена: 10 800 руб.
Портативный миостимулятор от PowerDot
Напоследок поговорим об уходе за телом, а именно о таком приборе как миостимулятор — это универсальный гаджет для мужчин, которые активно занимаются спортом и следят за фигурой. Миостимулятор PowerDot можно использовать как во время тренировок, для усиления прокачивая мышц, так и для их расслабления после. Девайс многофункционален и работает в 8 разных режимах для разогрева, охлаждения и массажа мышц. Приятным дополнением будет его простота в использовании — устройство помещается в ладонь и подключается через Bluetooth сеть.
Цена: 15 900 руб.
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