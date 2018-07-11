10 модных оттенков в окрашивании волос

СодержаниеКлубничный блондКарамельный блондПлатиновый блондТемно-русыйГлубокий черный Шоколад Серый цвет волосНасыщенная медьБронзовыйВишня

Летом душа так и просит перемен! Именно в сезон отпусков и каникул стоит решиться на эксперименты с цветом волос. Ведь с загорелой кожей выбранный оттенок окрашивания заиграет по-новому. Чтобы порадоваться результату после похода в салон, нужно доверить работу над волосами опытному мастеру и учесть модные тенденции. MedAboutMe предлагает узнать, какие оттенки волос будут самыми популярными в жаркие дни.

Клубничный блонд

Хотите проверить утверждение, что джентльмены предпочитают блондинок? Статистика утверждает, что число светловолосых от природы женщин уменьшается год от года. Но любовь к белокурым волосам только растет. Неудивительно, что в этом году блонд снова в центре внимания. Клубничный блонд обязательно выделит вас из толпы. Хотя смесь розового и светлого в тренде уже несколько сезонов подряд, именно летом 2018 года он покоряет сердца представительниц прекрасного пола всех возрастов. Оттенок многогранен, это мягкая ягодная пастель с переливами жемчуга.

Факт!

Именно блонд с розовым назвал цветом 2018 года бренд L'Oréal. По мнению экспертов, наиболее актуальными для этого сезона являются оттенки средне-розового и темного-розового блонда.

Карамельный блонд

Карамельный блонд находится на стыке классического блонда, русого и рыжего. Это находка для тех, кто не решается стать настоящей блондинкой, но хочет освежить образ. Оттенок универсален за счет наличия бежевых, золотистых и белых ноток. Поэтому он сочетается как со смуглой кожей, так и с бледной. Больше всего карамель гармонирует с зелеными и карими глазами. Такой тон может быть темным или светлым, в зависимости от желаемого результата.

Платиновый блонд

Этот оттенок блонда — один из самых сложных в уходе. Но результат стоит приложенных усилий! Платиновый блонд не первый сезон остается востребованным у светловолосых представительниц прекрасного пола. Благородная платина позволит примерить образ Снежной королевы. При поддержании такого холодного оттенка необходимо использовать нейтрализаторы желтизны, оттеночные бальзамы. Наиболее гармонично он смотрится в сочетании с цветотипом «Зима». Помните, что платиновый блонд не прощает несовершенства кожи — они становятся еще заметнее.

Факт!

Все многочисленные оттенки блонда можно условно разделить на две категории — солнечную и лунную палитру. Как можно понять по названиям групп, в солнечную палитру входят теплые оттенки, такие как пшеничный или соломенный. А в лунную — холодные, например, пепельный или платиновый блонд. Выбирать оттенок для окрашивания стоит с учетом цвета кожи:

Для смуглой кожи идеально подойдут теплые и самые темные, насыщенные тона. Для кожи персикового цвета стоит использовать оттенки из солнечной палитры. Для светлой кожи удачным выбором станут любые прохладные и холодные оттенки. Темно-русый

Для тех, кто не желает радикальных перемен, этот модный оттенок станет правильным выбором. В наступившем летнем сезоне естественность все еще в тренде. Поэтому темно-русый оттенок — один из самых востребованных. Чтобы волосы были красивыми, важно не только правильно подобрать цвет при окрашивании, но и следить за их состоянием. А помочь локонам заиграть при переходе в русый поможет техника брондирования. Она придаст волосам магический блеск, дополнительный объем. Плавные переливы орехового и более светлых тонов красиво смотрятся при любой длине прядей.

Глубокий черный

Глубокий черный — классика в окрашивании, которая всегда будет смотреться удачно. Цвет воронового крыла при правильном уходе может выглядеть роскошно. Он подарит волосам драгоценный блеск. При окрашивании важно добиться максимально насыщенного черного цвета без каких-либо переливов. Такой холодный оттенок оптимально подходит женщинам с фарфоровой кожей и яркими глазами. Решиться на окрашивание в черный цвет может не каждая женщина, несмотря на модные тенденции. «Примерить» оттенок будет проще, использовав технику омбре.

Шоколад

Самый сладкий оттенок в окрашивании идеально подойдет брюнеткам и шатенкам. Нынешним летом он остается на пике популярности. Волосы шоколадного цвета автоматически выглядят более густыми и плотными. И каждая девушка вместе со стилистом должна решить, какой именно шоколад она предпочтет для преображения волос? Это может быть как темный или горький шоколад, так и молочный. Цветотипы внешности «Весна» и «Зима» удачно гармонируют с холодными тонами шоколада — капуччино, кофе со льдом. «Летним» и «осенним» женщинам можно выбрать шоколад с оттенками карамели или коньяка.

Серый цвет волос

Этим летом среди самых необычных оттенков в окрашивании на арену выходят все 50 оттенков серого. Серебристый или стальной, перламутровый или графитовый, пепельный или антрацитовый — широкая палитра позволяет экспериментировать с образом. Такие оттенки в два счета замаскируют седину. Впрочем, чаще всего сделать свои пряди серебристыми или пепельно-жемчужными решаются юные особы. Серый категорически не подходит бледной коже, поэтому выбирать оттенки этой группы стоит лишь обладательницам смуглой, загорелой, оливковой кожи. А вот относительно цвета глаз искусственная седина универсальна.

Насыщенная медь

Оттенок меди — выбор смелых натур. Использовать этот насыщенный цвет для окрашивания стоит, если вы устали от нейтральных оттенков в окрашивании и хотите сделать свою жизнь яркой. Этим летом нужно обратить внимание на близкие к цвету пламени тона. Причем медный оттенок может не только равномерно лежать на волосах. Интересно будет смотреться вариант окрашивания с использованием цвета в популярных техниках балаяж или омбре.

Факт!

Доказано, что от природы рыжеволосые женщины менее чувствительны к обезболивающим препаратам, по сравнению с блондинками, брюнетками или шатенками. Опубликованные в издании British Medical Journal исследования в сфере стоматологии подтверждают, что для анестезии рыжих пациенток требуется на 20% больше лекарственных препаратов.

Бронзовый

Бронзовый относится к оттенкам рыжего цвета. Он смотрится роскошно на любой длине волос, из-за чего бронзу так полюбили голливудские кинодивы. Добиться желаемого оттенка непросто, поэтому доверять окрашивание нужно только проверенным колористам. В сезоне лето-2018 на вершине моды бронзовый со слабым красным подтоном. Результат работы мастера должен смотреться максимально естественно. Бронза больше всего подходит для светлой, даже бледной кожи и светлых глаз.

Вишня

Еще один ягодный оттенок удачнее всего ложится на не очень темные волосы. Темная вишня может быть однородной или разбавленной при помощи техники колорирования. Этот сложный цвет подходит далеко не к каждому типу внешности. Гармоничнее всего будет выглядеть вишневый в сочетании с кожей холодного оттенка и темными глазами. Летом 2018 года можно поэкспериментировать с оттенком и представительницам цветотипа «Осень», если использовать более теплый вариант спелой вишни, с рыжеватым отливом.

Комментарий эксперта Елена Лаппалайнен, стилист, имиджмейкер

Хотите перемен в своем образе и в жизни? Тогда начните с прически, ведь правильно подобранный оттенок придаст волосам невероятные переливы, объем и ухоженный вид.

Тренды в окрашивании в этом году разделяются на три основные группы:

1. Креативное окрашивание подходит для тех, кто любит выделиться из толпы и носить яркие насыщенные оттенки. Сейчас все больше становятся популярными розовые, синие цвета. Колористы в этом году активно предлагают изысканные фиолетовые оттенки, включая лаванду, лиловый, сливовые тона. Данное окрашивание будет хорошо смотреться не только при полном окрашивании, но и с использованием бликов.

2. Окрашивание для светлых волос занимают отдельное место. Сейчас все чаще оно уходит в растяжки и затемнение прикорневой зоны. Холодные оттенки выходят на первенство по отношению к более теплым цветам.

3. И последний тренд — это спокойное окрашивание в шоколадные, коричневые цвета, кофе с молоком с более светлыми концами. Благодаря разнообразию цветов, оттенков, переходов вы можете поиграть с ними и примерить на себя самый соблазнительный образ!

Комментарий экспертаНадежда Ильясова, парикмахер, хозяйка салона-парикмахерской

Наибольшую популярность в 2018 году получает выбор близких к природному цвету оттенков волос. Это удобно для тех женщин, которые не хотят портить свои волосы частыми окрашиваниями. Уменьшить количество окрашиваний летом можно, если мастер будет использовать модные сегодня техники балаяж, омбре или шатуш. Они добавляют основному цвету интересные блики, переливы.

Точное попадание в тренд в этом сезоне — выбор медного оттенка. Больше всего он подойдет женщинам со светлым оттенком кожи и зелеными или голубыми глазами. Блондинкам можно посоветовать оттенить родной цвет при помощи песочного или карамельного, теплого льняного блонда. Девушки часто просят сделать платиновый блонд, но этот оттенок коварен, потому что нужно постоянно следить за ним, чтобы не скатиться в некрасивую желтизну.

Темноволосым женщинам можно выбрать модные шоколадные, каштановые оттенки. Популярны различные ягодные цвета. Например, вишня или винный. А также так называемый чернослив — черный с оттенком фиолетового. Тем, кто любит экстремальные цвета, этим летом предоставляется большой выбор. Молодежь нередко предпочитает яркие цвета для окрашивания — синий, фиолетовый, розовый, зеленый. Например, в моде блонд с цветными корнями или кончиками.

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