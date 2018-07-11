«Почти пудель»: отрастающие волосы Полины Максимовой веселят народ

Прическу Полины Максимовой до сих пор не могут принять ни недоброжелатели, ни преданные поклонники. Некогда длинноволосая красавица притягивала взгляды тысяч мужчин и восхищала белокурыми локонами, но, избавившись от них, лишила себя былого внимания.

Сейчас Полина Максимова отдыхает от работы за границей и регулярно публикует свежие снимки с Эгейского побережья Греции . Женщина может похвастаться отличными формами, которые радуют глаза подписчиков, а вот прическа её, напротив, лишь забавляет их. Вряд ли, приехав в курортное местечко, чтобы купаться в море, кто-то будет каждое утро укладывать волосы — это бессмысленно. Вот и Полина не заботится об этом в период своего отпуска и предстает перед публикой с естественной укладкой, и очевидно, что волосы её от природы совсем не прямые.

Наблюдая за красавицей из «ДеФФчонок», фанаты убеждаются, что ей не стоило так кардинально менять свой имидж, и что вьющиеся волосы совсем не предназначены для таких коротких стрижек. Теперь, когда пряди немного отросли, стали заметны все недостатки прически, поэтому виновнице обсуждений посоветовали обновить стрижку или, наоборот, нарастить длину. «Почти пудель!» «Не, тут прям настоящий Купитман из Интернов» «Ржу, это правда так смешно! Пудель!» «Вот если стрижешься так, надо постоянно поддерживать стрижку, пока она отрастает это жесть.. сейчас не пойми что!» Стригите обратно.. вот так ходить нельзя"

Впрочем, короткая стрижка вполне соответствует сильному характеру артистки, о котором она рассказала в своем недавнем посте.