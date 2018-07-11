Средства для мытья посуды и другая самая опасная бытовая химия для дома

Кто из нас дома не обходится без различных чистящих и моющих средств, гелей и аэрозолей? Между тем многие из них очень токсичны, так как содержат фосфаты и поверхностно-активные вещества (ПАВ), способные вызывать нарушения иммунитета, аллергию, токсическое поражение внутренних органов… Как же распознать этих «скрытых врагов»?<

Средства для мытья посуды

В их составе содержатся агрессивные анионные ПАВы. Благодаря им удается эффективно смывать с посуды жир и грязь, но при этом не стоит забывать, что они обладают

выраженными токсическими свойствами. Смыть жидкость для мытья с чашки или тарелки можно, только если ополаскивать посудину не менее 20 секунд. Но мало кто из нас так поступает. В результате вместе с пищей мы поглощаем огромное количество вредных соединений.

Если не хотите травиться, заведите посудомоечную машину или используйте натуральные средства вроде пищевой соды.

Стиральные порошки

Соединения, которые помогают белью отстирываться, также ядовиты. Это те же ПАВы и фосфаты. Когда мы используем порошок, токсины попадают нам на кожу и в дыхательные пути. Эти синтетические вещества уже никогда полностью не удаляются с выстиранной ткани. Поэтому лучше при стирке применять хозяйственное мыло. Если же это невозможно, то обезопасьте себя. Стирайте в резиновых перчатках и надевайте на лицо маску. Можно использовать жидкие концентраты для стирки — но, хотя они не так вредны, они все же остаются в волокнах ткани. Чтобы смыть их окончательно, необходимо не менее восьми раз прополоскать белье в горячей воде. А стандартная стиральная машина обычно полощет его не более четырех раз. Поэтому стоит выбирать порошки на натуральной моющей

основе — в них нет ни анионных ПАВов, ни фосфатов. Правда, грязь такие средства отстирывают не столь хорошо, как синтетические порошки.

Средства для чистки санузлов

Даже привычная хлорка, которой мыли ванные и туалеты в советскую эпоху, провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, анемию, гипертонию, ухудшает состояние кожи и волос. А что говорить о современных средствах!

Они содержат гипохлорид натрия, раздражающий слизистые оболочки и органы дыхания. Недаром на упаковках обычно содержатся предупреждения, что средство токсично и может спровоцировать ожоги. Также в их состав часто входят крезолы и фенолы, способные вызвать кратковременную потерю сознания, нарушение остроты зрения и диарею. Выход один — при чистке санузла надевать защитную маску и перчатки, а также после уборки обязательно проветривать помещение, хотя бы настежь открыв дверь. Лучше же всего вместо химии применять соду с уксусом либо органические моющие средства — они не наносят человеческому организму такого вреда.

Спреи для мытья окон

В наши дни редко кто моет оконные стекла просто с помощью воды, да и современные средства куда эффективнее. Чаще всего их выпускают в виде спреев и аэрозолей. А они содержат гидрат аммиака, пропанол и нашатырный спирт. Если вам не повезет и вы вдохнете их по полной программе, у вас может нарушиться координация движений, начнет «есть» глаза и разовьется мигрень. Чтобы избежать отравления, пользуйтесь обычным столовым уксусом. Конечно, он не так удобен в использовании, но зато более безопасен, чем химия.

Освежители воздуха

Казалось бы, чем может быть вредно средство, которое так приятно пахнет? Тем не менее, любой освежитель содержит фталаты (соли фталевой кислоты), вдыхание которых ведет к гормональным сбоям в организме. А в состав некоторых спреев входит формальдегид, обладающий канцерогенными свойствами. Если для вас так важны приятные запахи, в качестве альтернативного варианта можно использовать аромалампу с эфирным маслом. Хотя, конечно, применять ее в ванной или уборной не очень удобно.

Выбирая средство бытовой химии для хозяйственных нужд, прежде всего внимательно читайте состав. Чем больше составляющих, тем опаснее данное средство для организма!