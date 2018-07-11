Юлианна Караулова поделилась лайфхаками, как ухаживать за собой

Певица сейчас отдыхает на Мальдивах

30-летняя звезда наконец-то выбралась из суетного мегаполиса в райский уголок, где можно не замечать время, наслаждаться солнечными ваннами и ласковым морем. Юлианна призналась. что не думает о том, как она выглядит. Ей важно дать отдохнуть волосам и коже. Главное — не пренебрегать защитными средствами. Караулова поделилась с подписчиками «отпускными» правилами.

«Вообще не крашусь. За редким исключением. Пусть кожа отдыхает. Да и прятать загар и веснушки под макияжем как-то не хочется. Не сушу и не укладываю волосы, не пользуюсь никакими укладочными средствами, кроме питательного масла для волос. Ветер и морская соль делают свое нехитрое дело, и волосы сами ложатся практически идеально. Обязательно пользуюсь средствами с spf-защитой. Все зависит от того места, где проходит отпуск, и от солнечной активности в этой точке земного шара, но, как правило, мой оптимальный spf-фактор — 30 для лица и 20 для тела. С такими средствами загораю, а не сгораю. И кожа защищена. Пользоваться солнцезащитными средствами обязательно, даже если у вас смуглая кожа! Не нахожусь под открытым солнцем в часы пик: с 12.00 до 15.00. Это вредно и даже опасно!» — предупреждает Караулова своих фолловеров.

«Не пью морковный фреш (у меня аллергия на морковь), но пью БАДы, чтобы кожа и организм были готовы к изобилию солнечных ванн. Либо бета-каротин в капсулах, либо покупаю специальные витамины «для загара». Беру с собой и, соответственно, читаю много книжек. Обычно мне не хватает на это времени, так что изо всех сил наверстываю упущенное. Не мониторю никакие новостные ленты и соцсети. Для многих из нас это уже наркотик, но от большого потока ненужной информации тоже нужно отдыхать, чтобы лучше слышать себя и сигналы своего тела и разума. Беру с собой кучу вещей, но стабильно ношу 2−3 самые удобные и простые. Опыт меня в данном случае ничему не учит, и я с завидным упорством каждый год тащу с собой полный чемодан ненужного барахла. Ем и пью все, что хочется, но угрызения совести все же немного испытываю», — написала Караулова в своем Instagram.

Взгляд со стороны

Алика Жукова, beauty-редактор:

— Юлианна делает все абсолютно правильно. Особенно учитывая то, что в отпуске практически не красится: из-за высокой температуры воздуха поры расширяются, а тональные кремы и румяна могут ее закупорить. Поэтому главное — использовать солнцезащитные кремы с высоким SPF. Не нужно пренебрегать такими средствами и в городе, ведь они не только защитят кожу от ультрафиолета, но и будут бороться со свободными радикалами. После загара лучше всего наносить суперувлажняющие средства, которые будут увлажнять, так как соленая морская вода сушит кожу.

А вот волосы лучше всего защищать от солнца и соленой воды, так как они могут повреждаться. К тому же сейчас много брендов создают спреи для волос, которые защищают от ультрафиолета. Также желательно использовать восстанавливающие маски.

Юлианна Караулова: «На свадьбу не хватает времени»

Защита от солнца: летние средства для волос

Читайте также: