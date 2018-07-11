Везде и сразу: лучшие бьюти-средства 3 в 1

Некоторые шутят, что туалетный столик многих из нас может ввести в депрессию любого мужчину — когда он видит невероятное количество баночек, которыми их любимая пользуется ежедневно. Но поскольку ритм жизни сегодня бешенный, то даже самые стойкие бьютиголики все чаще обращают внимание на средства «несколько в одном». Мы собрали лучшие, которые решают три проблемы одновременно.

Новый 3 в 1 от Pantene

Скажем сразу: средства «несколько в одном» у многих вызывают скептическую реакцию. Мол, не может шампунь одновременно быть и кондиционером, ведь у них должны быть абсолютно разные формулы. Однако более 30 миллионов женщин в Европе используют средства для волос 2 в 1, чтобы сэкономить время. А чтобы добавить волосам еще и питания, Pantene выпустил уникальное средство — шампунь 3 в 1. Оно содержит компоненты шампуня, кондиционера и интенсивной маски, обеспечивая дополнительное питание одним простым движением. Идеальный уход за волосами в условиях постоянной нехватки времени, с которой часто сталкиваются современные женщины!

3 в 1 от Pantene создан с использованием инновационной технологии, сочетающей формулу Pro-V Nutrient Blends, обогащенную активными антиоксидантами и питательными липидами с легендарным провитамином B5. Липиды проникают в сердцевину каждого волоса, чтобы восполнить запасы питательных веществ, которые волосы теряют во время мытья и укладки. В результате волосы становятся более эластичными, сильными и блестящими.

Найти пять минут

Если времени на мытье волос нет, но нужно выглядеть сногсшибательно, прекрасный выход — сухой шампунь. Эти средства есть у многих марок, но NIVEA этим летом представила инновационный сухой шампунь 3 в 1. Он решает, как уже понятно, сразу три задачи: бережно очищает без раздражения, удаляя жирный блеск и не оставляя белых следов; увеличивает объем, освежая прическу и подчеркивая естественную красоту волос; дарит волосам свежесть и приятный цветочно-цитрусовый аромат на целый день.

Один из основных компонентов в составе сухого шампуня NIVEA — натуральный рисовый крахмал, который абсорбирует загрязнения и бережно очищает кожу. Поэтому с этой новинкой можно собраться всего за 5 минут и при этом выглядеть безупречно. Средство также отлично подойдет для путешествий, ведь в поездках далеко не всегда есть время или возможность помыть голову, а чувствовать себя красивой и отлично получаться на памятных фотографиях девушкам хочется всегда.

Правда, нужно помнить, что использовать сухой шампунь следует правильно — иначе вы просто не добьетесь видимого результата. Итак, распылять шампунь нужно с расстояния примерно 30 сантиметров на приподнятую прядь. После этого сделайте массаж головы — таким образом вы распределите шампунь по волосам. И, наконец, третий шаг — слегка расчешите волосы, таким образом вы удалите остатки средства. И — вуаля! — можно отправляться по своим делам.

Праздник масок

Ну а когда наконец-то удается выкроить побольше времени и заняться своими волосами, попробуйте новые маски от GARNIER. Четыре маски для волос 3 в 1 решают самые распространенные проблемы: Fructis SuperFood Макадамия отвечает за разглаживание локонов; Fructis SuperFood Папайя — за восстановление; Fructis SuperFood Банан — это экстра-питание; Fructis SuperFood Ягоды Годжи — возрождение блеска.

Уникальность всех масок — в их составе. Средства гаммы SuperFood на 98 процентов состоят из ингредиентов натурального происхождения и не содержат силиконов, которые часто используются для придания волосам мягкости и шелковистости. SuperFood — это высокоэффективные средства, созданные на основе натуральных компонентов, с нежной текстурой и приятным ароматом. Все маски SuperFood можно использовать тремя различными способами: в качестве кондиционера, маски или несмываемого ухода. Интенсивность питания напрямую зависит от времени воздействия средства на волосы. То есть, вы сами определяете, как именно используете то или иное средство в конкретный временной период. Очень удобно!