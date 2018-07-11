Как защитить лапы собаки от реагентов?

С наступлением зимы и появлением льда на дорогах и тропинках дворники начинают использовать соль или песок, чтобы сделать пешеходные дорожки менее скользкими и более безопасными. Нередко они прибегают и к использованию химических реагентов. Для здоровья человека они не опасны, но собаки соприкасаются с химией напрямую, и поэтому им нужна защита для лап. Как обезопасить питомца от реагентов?

Чем грозят реагенты собаке?

Коммунальными службами активно используются химические вещества, так как они разъедают сбитый на асфальте снег и лед, тем самым упрощая работу дворникам. Городские жители каждую зиму сталкиваются с тем, что на кожаной обуви появляются белые разводы от соли, желтые пятна или даже трещины. То же самое происходит с кожей на лапах животных, когда химические вещества вступают в контакт с поверхностью подушечек лап. Это провоцирует зуд, сухость, появление язв и трещин.

Больше всего от реагентов страдают маленькие собаки, так как у них очень нежная кожа.

Лучший способ защитить их лапы в таком случае — это не допустить контакта с химией. Таких собак, благодаря небольшому весу, не составит труда перенести на руках через опасные места на улице.

В результате прогулки по тропинке, щедро усыпанной реагентами, у питомца может возникнуть раздражение. А после появления язв или зуда собака начнет вылизывать лапы, и вредные вещества могут попасть в организм. Важно держать ситуацию под контролем и не доводить до этого.

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Как защитить лапы собаки от реагентов?

Есть множество способов защиты, приведем несколько наиболее эффективных:

Использование защитных гелей и мазей, которые создают барьер между кожей собаки и внешней средой. Подойдет и обычный вазелин — недорогой и доступный вариант. Также можно использовать специальные аэрозоли, которые не пропускают воду. Просто наносите выбранное средство собаке на лапы перед прогулкой, и опасные реагенты не окажут влияния на ее кожу.

Обувь для собак от реагентов — это очень эффективный вариант, так лапы питомца точно останутся в безопасности. Правда, далеко не каждая собака согласится носить ботинки, поэтому обычно их надевают только на маленьких, декоративных питомцев.

Выбор маршрута прогулки. Старайтесь гулять по дворам и участкам с травой под снегом, избегая тротуаров. Именно пешеходные дорожки больше всего подвергаются обработке реагентами.

После прогулки дайте питомцу немного посидеть в тепле, чтобы лапы отогрелись, и только потом отправляйтесь их мыть. Просто протереть конечности недостаточно: на них может остаться соль или химия. Между пальцами на лапах питомца образуются комочки льда, они могут повредить кожу, поэтому следует мягко помассировать лапы, чтобы снег быстрее растаял. Мыть лапы следует в теплой, но не горячей воде с использованием капли собачьего шампуня.

Что лучше?

Специалисты советуют выбирать мази для лап собак против реагентов — самое эффективное средство защиты. Есть специальные мази, гели, аэрозоли и воск, которые наносят на подушечки пальцев и между ними перед выходом на улицу, а после прогулки тщательно смывают. Такие средства позволяют не только защитить кожу от негативного воздействия химических средств, но и от холода.

Если ваш питомец согласится, то хорошо подойдет и обувь для собак от реагентов. Этот элемент собачьей амуниции обычно имеет мягкую подошву, чтобы животному было удобно передвигаться; многие модели выполнены с учетом особенностей той или иной породы.

Позаботьтесь о здоровье питомца — заблаговременно приготовьте мазь для лап собак против реагентов. Не забывайте ежедневно осматривать кожу на предмет раздражения.

Фотографии: Коллекция/ iStock

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