Архитектура бровей и косметика, которая в этом поможет

Самый первый шаг к бровям мечты — это все еще придание им правильной формы, которая будет подходить именно вашим чертам лица. Можно попробовать сделать это самой, но лучше доверить такое ответственное дело хорошему (!) мастеру-бровисту, он точно знает как надо и поможет избежать непростительных ошибок на вашем лице. А для того, чтобы подчеркнуть брови, вооружайтесь любым понравившимся вам средством, но сначала разберитесь, как их правильно использовать.

Тени для бровей, которые также иногда называют пудрой, используются для густых от природы бровей без значительных пробелов. Тени позволят придать выразительности бровям, но при этом выглядеть брови будут максимально естественно. Кроме того, тени для бровей позволяют сделать даже не самые густые брови более объемными. А если нанести на брови немного золотой пыльцы, то получится дико модно и актуально.

Помадка

Помадка для бровей, позволяет создать графичное обрамление брови с мягкой растушевкой. Это средство отлично подойдет для воссоздания недостающих частей брови, а также для более интенсивного макияжа.

Карандаш

Карандаш для бровей — удобный вариант для ежедневного макияжа. Можно быстро «нарисовать» брови, не используя никаких дополнительных инструментов. Карандаш настолько универсальное средство, что подойдет обладательницам любых бровей. Если грифель у карандаша тонкий, то можно прорисовать имитацию волосков.

Маркер

Маркер для бровей используется для прорисовывания волосков, создания эффекта густых и немного «лохматых» бровей.

Гель для бровей может быть прозрачным и использоваться просто для фиксации укладки бровей. А может быть и цветным, часто такой продукт называют тушью для бровей. Тушь обволакивает каждый волосок брови легким тинтом и позволяет скорректировать цвет волосков без использования краски. Это особенно актуально для девушек, которые считают свои брови слишком темными и прибегают к процедуре обесцвечивания, которая губительна для луковиц и волосков бровей. А еще есть гели с сатиновым сиянием! Они делают брови лоснящимися и здоровыми. Кстати, если зачесать брови наверх, предварительно заполнив всю бровь пудрой, добавить нарисованных маркером волосков и уложить это всё гелем с сатиновым эффектом, то получится самый актуальный мейк бровей.