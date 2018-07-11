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Облупившийся гель-лак, деревенский нейл-арт и не только: самый провальный маникюр, с которым были замечены звезды
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Облупившийся гель-лак, деревенский нейл-арт и не только: самый провальный маникюр, с которым были замечены звезды 

WMJ.ru 5 часов назад
Фото: WMJ.ru
Наверняка ты каждый раз перед походом на маникюр задумываешься о дизайне ногтей. WMJ.ru решил помочь тебе с выбором и напомнить, какой маникюр нельзя назвать удачным, а селебрити нам в этом помогут!
Когда универсальные варианты вроде однотонного покрытия, классического французского маникюра уже надоели, приходится придумывать что-то новое. Любимые селебрити, как оказалось, тоже любят всячески экспериментировать с дизайнами и нейл-артом. Некоторые даже не стесняются постить неудачные попытки в Instagram! Только посмотри на облупившийся гель-лак Тайры Бэнкс и Кары Делевинь. У девушек явно нет проблем с самоиронией!
Есть и те, у кого креативность — второе я. Интересно, Хлоя Грейс Морец и Джорджия Мэй Джаггер ходят к одному мастеру? Кстати, если тебе сложно выбрать очередной дизайн ногтей, вспомни о главных трендах этого лета — неоновый маникюр, пастельные оттенки и фруктовые рисунки. Такой нейл-арт точно не останется незамеченным и выглядеть будет свежо и непринужденно. Все знают про распространенные ошибки в маникюре, но многие пренебрегают даже простыми правилами. Первое, что ты должна запомнить: облупившийся лак твой враг. Никому, а особенно мужчинам, не понравится лицезреть девушку с неухоженными ногтями. Порой кошмарный маникюр дополняют обгрызанные кутикулы и ногти, и в таком случае от осуждающих взглядов скрыться точно не получится! Когда делаешь маникюр сама, не наноси лак в десять слоев. Во-первых, ногтевая пластина, покрытая толстенным слоем лака, будет выглядеть неопрятно. Во-вторых, сохнуть он будет очень долго, если, конечно, ты по случайности не смажешь его раньше времени. Не советуем снимать гель-лак в домашних условиях, в особенности спиливать или срывать затертое покрытие точно не стоит. В противном случае ты рискуешь серьезно повредить ногтевую пластину или вообще сорвать верхний ее слой, что приведет к истончению ногтя.
Если все же решила доверить ногти профессионалу, будь аккуратна с лепниной, нейл-артом и прочими неоднозначными дизайнами. В нашей галерее ты найдешь лучшие примеры того, как хороший маникюр выглядеть не должен. Настоятельно рекомендуем с ней ознакомиться!
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Текст: Валерия Савченко
Фото: Shutterstock, Instagram, East News
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