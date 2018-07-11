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Сама нежность! Как создать идеальный свадебный бьюти-образ
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Сама нежность! Как создать идеальный свадебный бьюти-образ 

Passion.ru 5 часов назад
Фото: Passion.ru
Лето — идеальное время для свадьбы! Мы никак не могли оставить вас без краткой инструкции по созданию универсального бьюти-образа невесты для похода в загс и свадебных гуляний. Как стать самой красивой виновницей торжества? Об этом читайте в нашем материале!
Для летней свадьбы лучше всего подойдет легкий нюдовый макияж и незамысловатая прическа. Графичные smoky eyes и кошачьи стрелки оставьте для вечерних образов. Коричневым карандашом подведите межресничное пространство. Используйте мерцающие светлые тени на все веко, коричневыми тенями выделите внешний уголок глаза и слегка растушуйте в складке века. Идеальный тон — необходимый минимум. Главное, не переусердствуйте с плотностью покрытия, иначе к концу дня средство скатается на коже и затечет в мелкие морщинки. Лучше всего использовать увлажняющую базу под макияж, ведь на ней тон продержится гораздо дольше.
Небрежность — наше все, поэтому слегка растрепанная прическа придется весьма кстати. Чтобы во время свадебных гуляний вы не испытывали дискомфорта из-за летнего зноя, стоит отдать предпочтение высоким укладкам. Поделимся с вами небольшим бьюти-хаком: чтобы добавить объема классическому пучку, завейте волосы утюжком — и только потом приступайте к укладке.
За помощь в организации съемки благодарим салон ФЕН Dry Bar!
Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Shutterstock
Видео: Екатерина Худякова
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