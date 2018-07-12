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Должник пытался убежать от свердловских приставов, но они оказались быстрее
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

Должник пытался убежать от свердловских приставов, но они оказались быстрее 

РИА «ФедералПресс» 10 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Свердловчанин буквально убежал от своих долгов: увидев пришедших к нему домой судебных приставов, мужчина выпрыгнул в окно своего частного дома и пытался скрыться от них через огороды.
Ранее беглец задолжал более 400 тысяч рублей по алиментам, которые он должен был выплачивать на содержание своего 12-летнего сына. Несмотря на многочисленные уведомления и требования от УФССП России по Свердловской области, свердловчанин не погашал долги и ни разу не явился к судебному приставу. Также известно, что должник официально нигде не работал.
«Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о принудительном приводе должника. Но должник, увидев судебных приставов, прибывших по месту его жительства, выпрыгнул в окно своего частного дома и попытался скрыться через огороды», — сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
Однако судебные приставы все-таки смогли догнать беглеца, вручить ему постановление, а затем, собственно, доставили его в Алапаевский районный отдел судебных приставов.
В итоге, за отказ выплачивать алименты и за попытку побега от должностных лиц должнику назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. Но это не снимает с него огромную сумму по алиментам, и недобросовестному отцу придется впоследствии все-таки расплатиться по долгам.
Фото:r66.fssprus.ru
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