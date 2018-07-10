Укладка на полгода: карвинг и еще две процедуры для тех, кто ценит свое время

Прямые — завить, волнистые — выпрямить. И желательно сразу на полгода. Кажется, именно об этом мечтают по утрам все девушки, бегая с феном в руках и опаздывая на работу. На самом деле это не мечта, а реальность, получить которую можно за пару часов в салоне красоты.

Кератиновое выпрямление: идеальная гладкость

27 Июн 2018 в 1:27 PDT Сначала мастер промывает волосы специальным шампунем, раскрывая чешуйки и освобождая их от накопившейся пыли и средств для укладки. Потом на влажные волосы наносится специальный кератиновый состав, который заполняет пустоты, делая волосы плотнее и тяжелее. Специальный состав меняет структуру волос, выпрямляя их. Затем волосы слегка просушиваются феном и вытягиваются утюжком, нагретым до 230 градусов.

Плюсы:

можно забыть о выпрямлении волос на полгода;

волосы становятся блестящими и гладкими;

исчезают секущиеся кончики, точнее, они запаиваются утюжком;

за счет вытяжения добавляется длина.

Минусы:

за прямые волосы придется расплатиться объемом;

что бы ни говорили мастера, химия слегка подпортит волосы;

формальдегиды, выделяющиеся при процедуре, неприятно жгут глаза и дыхательные пути;

нарвавшись на плохого мастера, можно получить неудовлетворительный результат.

Карвинг: буйные локоны

Публикация от М. Красносельская 89266367570 (@narinalex)

23 Июл 2017 в 6:05 PDT Еще лет десять назад, чтобы заполучить волнистые волосы, женщины решались на очень смелый шаг — делали химию. И слово «химия» их не пугало. Сегодня бьюти-индустрия предлагает похожую услугу, только называется она карвинг, состав у нее более щадящий. Для получения заветных волн придется провести в салоне полтора-два часа. Волосы, пропитанные специальным составом, накручивают на бигуди нужного диаметра, а потом высушивают феном. Когда бигуди снимают, локоны укладывают в нужном направлении.

Плюсы:

красивые волны останутся с вами минимум на три месяца;

благодаря локонам укладка всегда будет казаться объемной;

применяемый для укладки состав помгогает сохранить чистоту волос дольше, чем обычно.

Минусы:

чтобы получить текстурные пряди, волосы все равно придется укладывать муссом;

если вы в положении, состав может не сработать;

волосы будут нуждаться в дополнительном уходе и питании;

состав может ухудшить состояние поврежденных и сухих волос.

Ламинирование: шик, блеск, красота

Публикация от Hair Stylist Kristina (@kristina__kristi)

31 Окт 2016 в 7:44 PDT Для тех, кого вполне устраивает структура волос, но беспокоит их внешний вид, придумали ламинирование. Этот метод чем-то напоминает кератин, но не дает выпрямляющего эффекта. Специальный состав наносится на влажные волосы в три слоя и сушится струей горячего воздуха. Средство обволакивает стержень волоса и дает глянцевый эффект. После процедуры шевелюра становится необыкновенно мягкой, волосы легче расчесываются, выглядят живыми.

Плюсы:

про кондиционер можно на пару месяцев забыть — волосы и без него будут послушными и гладкими;

ламинирование имеет накопительный эффект, а значит, процедуру с каждым разом придется делать реже;

исчезнут пористость и пушистость волос.

Минусы:

и снова потеря объема, из-за чего вам будет казаться, что волосы пачкаются быстрее, чем обычно;

секущиеся концы снова появятся уже через неделю;

для сохранения эффекта придется заменить привычный шампунь на такой, в котором не содержатся SLS и парабены.

Мнение эксперта

— Волосы на какое-то время действительно станут блестящими и мягкими, но вот когда эффект процедуры закончится, локоны могут стать очень жесткими и сухими. Будьте готовы потратить много сил и времени на их восстановление. Кератиновое выпрямление — огромный стресс для волосяной луковицы. Чем длиннее волосы, тем тяжелее они становятся под действием выпрямляющего средства, а это может привести к выпадению.

Но если ваше желание сделать долговременную укладку непреодолимо, важно помнить о правильном уходе за волосами. После карвинга или кератина нужно использовать шампунь для сухих и ослабленных волос, так как в этот период они нуждаются в дополнительном питании и увлажнении. Полезно регулярно применять разнообразные восстанавливающие бальзамы, кондиционеры и маски. Благодаря правильному и полноценному уходу локоны выглядят красивыми, естественными, а главное — здоровыми. После мытья головы давайте волосам возможность просохнуть самостоятельно.

Луиза Артемьева, стилист студии Ma&Mi Секреты ухода за волосами:

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