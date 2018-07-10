В какой цвет красить волосы разным знакам Зодиака

Звезды могут рассказать о вашем характере и благоприятных днях недели, определиться с выбором мест для отдыха, поведать, какие камни принесут вам удачу, а еще они могут подсказать какой цвет волос будет полностью вам соответствовать и подчеркивать ваши самые лучшие черты. В какой цвет красить волосы разным знакам ЗодиакаОвен

Овны находятся под влиянием огня, поэтому, что вполне логично,

им подойдут яркие огненные оттенки. Для фанатов экстремального окрашивания идеальным

будет красный цвет волос, а тем, кто любит более натуральные цвета — рыжий.

Телец

Тельцы иногда грешат вспышками гнева и не отличаются мягким характером,

поэтому им, чтобы привнести в образ немного спокойствия, подойдут светлые

оттенки.

Близнецы Близнецы — счастливчики, которые могут краситься в любой понравившийся цвет

с полной уверенностью в том, что он им пойдет. Впрочем, Близнецы из-за двойственности своей натуры часто стоят перед выбором между цветами. Поэтому,

чтобы не лишать себя удовольствия, делайте мелирование или амбре.

Рак Раки — очень романтичные и чувственные натуры, как снаружи, так и внутри. Им нравится романтичная атрибутика, нежные пастельные цвета, поэтому цвет волос им тоже подойдет нежный. Например, модные сейчас лавандовые оттенки или пепельно-розовый цвет.

Лев Больше всего Львы любят находится в центре внимания, а цвет волос как раз-таки поможет это внимание заполучить. Им стоит сконцентрироваться на актуальных трендах в окрашивании, например, на платиновом блонде.

Дева Девы, как крайне утонченные натуры, которые не отличаются тягой к необдуманным поступкам, могут забыть про необычное окрашивание и попросить

своего колориста подобрать им холодный пепельный оттенок или строгий

каштановый.

Весы

Весы могут в принципе забыть о походе в салон, потому что астрологи советуют

им всеми силами подчеркивать натуральную красоту. Если все же очень захочется

покрасить волосы, то не подходите к этому вопросу очень радикально, а выбирайте

цвета, которые близки к вашему натуральному оттенку.

Скорпион

Скорпионы сами по себе очень выразительные натуры, поэтому им можно не подчеркивать свою яркость с помощью волос. Им подойдут теплые оттенки

каштанового, светло-рыжие или медовые оттенки.

Стрелец Стрельцы, одни из немногих, кто может с уверенностью красить волосы во все оттенки рыжего и стопроцентным попаданием в их образ.

Козерог Козероги очень гармонично смотрятся со светлыми волосами, которые, плюс ко всему, по словам астрологов, принесут им удачу. К счастью, при выборе светлого

цвета есть где развернуться и долго выбирать между пепельным блондом или его светло-карамельным оттенком.

Водолей

Водолеи станут отлично иллюстрацией к опровержению того, что темные цвета

старят. Им подходят именно все темные оттенки, которые только существуют в природе, подчеркивают их молодость и красоту.

Рыбы

Рыбы — загадочные, поэтому и цвет волос им стоит выбрать не менее загадочный

и необычный. Например, исходя из своей водной стихии, нежно-голубой, или стильный пепельный.

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