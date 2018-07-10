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Эпиляция в салоне vs в домашних условиях: что удобнее и выгоднее
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Эпиляция в салоне vs в домашних условиях: что удобнее и выгоднее 

WMJ.ru 6 часов назад
Фото: WMJ.ru
Летом женщины стремятся к тому, чтобы их ножки выглядели безупречно. Однако погоня за идеальной гладкостью кожи на протяжении всего теплого сезона может ударить по бюджету. Некоторые дамы не готовы к таким жертвам ради красоты и предпочитают решать проблему в домашних условиях. WMJ.ru разузнал у эксперта, что же выгоднее и эффективнее — доверить эпиляцию профессионалам или избавляться от нежелательных волосков самостоятельно.
В салоне
Сегодня самой популярной процедурой считается шугаринг, на втором месте — восковая эпиляция. В первом случае мастер использует специальную сахарную пасту и удаляет волосы по направлению роста, во втором — применяет воск, а волосы удаляет против направления роста. Стоимость полной эпиляции ног составляет в среднем от 1200 рублей.
Перед проведением эпиляции в салоне в первую очередь проверь квалификацию специалиста, ее должны подтверждать соответствующие сертификаты. А главное — убедись, что мастер как следует провел дезинфекцию рабочего места и рук перед твоим визитом и использует только одноразовые материалы. Особенно это актуально в летний период, когда идет большой поток клиентов.
Достоинства: эффект — от 2 недель гладкости, отсутствие вросших волос при должном уходе за кожей.
Недостатки: болевые ощущения (особенно при эпиляции воском) или необходимость обезболивания. Для проведения качественной процедуры волосы должны отрасти на 4–6 мм, что крайне неудобно летом в жаркую погоду. Кроме того, только профессионал сможет гарантировать отсутствие кровоподтеков и достойный результат.
Аппаратная эпиляция
Электро— и фотоэпиляция относятся к аппаратной косметологии. Волосы удаляются специальными приборами: при электроэпиляции косметолог с помощью иглы «убивает» корень волоса небольшим электрическим разрядом, а при фотоэпиляции — воздействует световыми вспышками.
Существует гибрид фото— и электроэпиляции — так называемая элос-эпиляция, которая объединила достоинства обоих способов удаления волос. К сожалению, ее стоимость в несколько раз выше, однако эффект достигается на всю жизнь.
Достоинства: долговременный эффект и отсутствие вросших волос. После первого сеанса рост волос начнется только через 2-3 недели. За один раз удаляется 10–15% волосяных фолликулов, поэтому для долгосрочного результата процедуру необходимо проводить курсом.
Недостатки: высокая стоимость процедуры, в среднем курс обойдется в 10–15 тысяч рублей. В случае с фотоэпиляцией — временный эффект, при электрической эпиляции — достаточно сильные болевые ощущения. Кроме того, существует ряд противопоказаний для проведения этих процедур. Например, фотоэпиляция будет неэффективна для светлых волос.
В первую очередь рассмотрим домашний шугаринг и эпиляцию воском. Сразу отметим, что при выполнении этих процедур необходимо соблюдать определенную технику и учитывать направление роста волос, поэтому результат с первого раза вряд ли будет идеальным. Особо рачительные девушки предлагают сэкономить не только на работе специалиста, но и на материале и распространяют в Сети свои рецепты приготовления сахарной пасты для шугаринга. Однако в этом случае стоит прислушаться к специалистам.
Косметологи не рекомендуют использовать сахарную пасту домашнего приготовления, так как результат после проведения процедуры таким материалом непредсказуем. В лучшем случае ты просто потратишь продукты зря, не добившись нужной консистенции, а в худшем — получишь ожоги и травмируешь кожу, если недостаточно остудишь материал. Поэтому лучше использовать готовую пасту для шугаринга или картриджи с воском.
Стоимость пасты или воска начинается от 150 рублей, также необходимы шпатели, перчатки, полоски, тальк и другие дополнительные средства по уходу. Кроме того, возможны осложнения из-за самостоятельного проведения процедуры: кровоподтеки, синяки, врастающие волосы, воспаления. Для процедуры потребуется много времени — намного больше, чем в салоне.
К достоинствам можно отнести относительно низкую стоимость процедуры.
Эпилятор
Еще один вариант сэкономить время на походы в салон — приобрести домашний эпилятор. Современные модели удаляют даже самые короткие волоски, от 0,5 мм, — не нужно ждать, пока они отрастут и станут сильно заметны, а благодаря массажным роликам процедура проходит практически без боли и не травмирует кожу. При этом результат не хуже, чем после салонной процедуры, а благодаря тому, что пинцеты удаляют волоски с корнем, кожа долго остается гладкой.
Чтобы уменьшить неприятные ощущения во время эпиляции, лучше приступать к процедуре во время принятия душа или ванны. Когда кожа распарена, волоски удаляются практически безболезненно. Поэтому лучше выбирать модели, которые не боятся воды, их можно использовать с пеной или гелем для бритья.
Достоинства: большое разнообразие насадок позволяет проводить эпиляцию самостоятельно на любых участках тела, в том числе в чувствительных зонах, процедура не занимает много времени, прибор удобно брать с собой.
Недостатки: необходимо подключение к электросети — проводные эпиляторы работают от розетки, аккумуляторные нужно заряжать в течение часа.
Депиляция
Наверное, самый популярный и распространенный способ избавления от нежелательных волос — удаление видимой части с помощью бритвы или специальных кремов для депиляция. Главное отличие от эпиляции в том, что корень остается на месте, поэтому кожа будет гладкой недолго — буквально на следующий день на ногах начинает пробиваться первая «щетина». Процедуру нужно проводить достаточно часто, и с каждым разом волоски становятся более жесткими и заметными. В результате могут появиться неприятные последствия из-за того, что кожа регулярно травмируется от механического воздействия, если речь идет о бритве, или химического, как в случае с кремом.
Достоинства: наверное, самый быстрый способ удаления волос. Это идеальный вариант, если тебе срочно нужно привести ножки в порядок, а времени греть воск или идти в салон нет.
Недостатки: эти способы эффективны и не требуют много времени, но имеют накопительный негативный эффект — утолщение волос, регулярные химические и физические микротравмы кожи, активизация роста волосков.
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Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Shutterstock
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