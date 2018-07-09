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«Голливудская дива»: Гагарина повторила образ Мэрилин Монро
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«Голливудская дива»: Гагарина повторила образ Мэрилин Монро 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Полина Гагарина недавно отдохнула в Греции, а также в Турции. Несколько недель она наслаждала морем, солнцем и проводила время с мужем Дмитрием Исхаковым и своими детьми. Однако даже во время отпуска певица отводила время изнуряющим тренировкам, чтобы поддерживать себя в форме. На днях она вернулась в столицу и дала концерт во время последнего матча сборной России в рамках чемпионата мира. Артистка успевала и петь и болеть за нашу команду.
Похоже, что отдых вдохновил Полину на эксперименты. Сегодня она опубликовала снимки, на которых позирует в новом образе. В кадре у нее губы накрашены яркой алой помадой, глаза подведены с помощью стрелки, а короткие волосы завиты в кудри. Также над губой у звезды появилась родинка. Поклонники сразу поняли, что певица попыталась повторить легендарный образ Мэрилин Монро. Другие сравнили ее Мадонной.
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"Полина будь сама собой", «Похожа на М. Монро», «Шикарный образ!», «Мадонна? Нет, не она», «Голливудская дива», — стали комментировать пост подписчики. Одни пришли в восторг от преображения Гагариной, а другие считают, что она выглядит гораздо лучше без косметики. Сегодня певица покрасилась после того, как выгорела на солнце, поэтому решила похвастаться результатами. Обычно она носит прямые волосы, которые иногда слегка завивает.
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