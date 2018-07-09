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Рецепты здоровья: тысячелистник для кожи и волос
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Рецепты здоровья: тысячелистник для кожи и волос 

7dach.ru 3 часа назад
Фото: 7dach.ru
Тысячелистник обыкновенный издревле используется народной медициной как кровоостанавливающее, противовоспалительное, антибактериальное, спазмолитическое и вяжущее средство.
Тысячелистник в народе называли солдатской травой
Это растение не зря называли солдатской травой, порезником, порезной травой и кровавиком. Считается, что еще древнегреческий герой Ахиллес врачевал раны воинов тысячелистником — отсюда и его латинское название Achillea. С глубокой древности его сок, измельченные в кашицу свежие листья или растертые в порошок сухие считаются надежным средством при ранах, порезах, язвах. Препараты тысячелистника применяются для лечения угрей, фурункулов, экзем, ожогов, а также для укрепления волос.
Настой травы тысячелистника (наружное)
1 ст.ложку сушеной измельченной травы залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 1 часа, процедить. Использовать для примочек при укусах насекомых, промывания ран.
Отвар травы тысячелистника для укрепления волос
1 ч.ложку сушеной измельченной травы залить 1 стаканом кипятка, нагревать на кипящей водяной бане в течение 10 минут, настаивать под крышкой в течение получаса, процедить. Для укрепления ослабленных волос, а также при их выпадении, облысении втирать отвар в кожу головы несколько раз в день.
Вино с тысячелистником
50 г сушеной измельченной травы залить 0,5 л сухого виноградного вина, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 1 месяца, процедить. Это средство улучшает обменные процессы в организме; при экземах, фурункулезе и других кожных заболеваниях принимать 3 раза в день после еды по 50 мл вина. Важно! Возможна индивидуальная непереносимость. Вино с тысячелистником противопоказано в период беременности, а также при тромбофлебите.
Мазь с тысячелистником
0,5 стакана измельченной сушеной травы растереть в порошок и смешать со 100 г свежего нутряного жира. Хранить в холодильнике. Наносить 2-3 раза в день на участки проблемной кожи (при сыпях, прыщах, угрях).
Мазь с тысячелистником от ожогов
50 г сушеной измельченной травы залить 1 стаканом свежего растопленного свиного жира и томить в печи или на водяной бане в течение 8-10 часов. Процедить, охладить. Также для лечения ран, порезов, кожных заболеваний и укрепления волос используют настойку тысячелистника, рецепт которой вы найдете в подборке Рецепты здоровья: тысячелистник для хорошего пищеварения. Эта настойка — одно из самых эффективных народных средств для остановки кровотечений; ее добавляют в воду для ванн и для ополаскивания волос, а также применяют (в разбавленном виде) для примочек и промываний. Читайте также:
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