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Девушку из Ирана арестовали за публикацию видео с танцем
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Девушку из Ирана арестовали за публикацию видео с танцем 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
В Иране 18-летнюю Маэде Ходжабри арестовали за публикацию в своем аккаунте в инстаграме видеозаписей с танцами, сообщает "Би-би-си".
Отмечается, что Маэдэ набрала более 50 тыс. подписчиков в инстаграме благодаря видеозаписям, на которых она в своей комнате танцует под иранскую и западную музыку. На видео она появляется без обязательных в стране платка или хиджаба.
Арест девушки вызвал недовольство пользователей соцсетей, они публикуют свои видео с танцами в поддержку Маэдэ с хэштэгом, который можно перевести как #танец_не_преступление.
"Если вы кому-нибудь в мире расскажете, что 17 и 18-летних девушек тут арестовывают за танцы, счастье и красоту, обвиняя из в распространении непристойностей, в то время как педофилы и прочие преступники остаются на свободе, они просто посмеются! Для них это немыслимо", — написала в инстаграмме блогер Хоссейн Ронаги.
Отмечается, что это не первый в Иране случай арестов за танцы.
Ранее сообщалось, что в Иране за вечеринку с танцами задержали 64 человека.
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