Девушку из Ирана арестовали за публикацию видео с танцем

Иране 18-летнюю Маэде Ходжабри арестовали за публикацию в своем аккаунте в инстаграме видеозаписей с танцами, сообщает "Би-би-си"

Отмечается, что Маэдэ набрала более 50 тыс. подписчиков в инстаграме благодаря видеозаписям, на которых она в своей комнате танцует под иранскую и западную музыку. На видео она появляется без обязательных в стране платка или хиджаба.

Арест девушки вызвал недовольство пользователей соцсетей, они публикуют свои видео с танцами в поддержку Маэдэ с хэштэгом, который можно перевести как #танец_не_преступление.

"Если вы кому-нибудь в мире расскажете, что 17 и 18-летних девушек тут арестовывают за танцы, счастье и красоту, обвиняя из в распространении непристойностей, в то время как педофилы и прочие преступники остаются на свободе, они просто посмеются! Для них это немыслимо", — написала в инстаграмме блогер Хоссейн Ронаги.

Отмечается, что это не первый в Иране случай арестов за танцы.

Ранее сообщалось, что в Иране за вечеринку с танцами задержали 64 человека.