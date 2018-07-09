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Тест: какая стрижка подойдет тебе по форме лица
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Тест: какая стрижка подойдет тебе по форме лица 

WMJ.ru 5 часов назад
Фото: WMJ.ru
Всякий раз, когда душа жаждет экспериментов с внешностью, ты чувствуешь волнение: «А вдруг мне не пойдет?» Чтобы избавить тебя от сомнений хотя бы насчет прически, мы подготовили крайне полезный тест. Пройди его и узнаешь, какая стрижка идеально подойдет именно тебе!
Стилисты-парикмахеры — первые, к кому идут девушки за новым имиджем: всем известно, что кардинальные изменения начинаются с прически. Но, заприметив крутую укладку на страницах глянца, не стоит сразу бросаться к стилисту с просьбами сделать что-нибудь подобное. Подбирать прическу нужно, ориентируясь не только на модные тенденции. Подчеркнуть достоинства и скорректировать недостатки внешности не менее важно.
Для начала стоит определится, какая у тебя форма лица. Представляем тебе все возможные конфигурации:
— Овальное:лоб чуть шире нижней челюсти, выражены скулы, лицо мягко сужается к подбородку.
— Круглое:длина и ширина лица примерно равны, широкие скулы, относительно низкий лоб и узкая челюсть.
— Прямоугольное:высокий и ярко выраженный лоб, удлиненный подбородок, широкие скулы.
— Квадратное:равные высота и ширина лица, низкий лоб и широкие скулы, выраженная линия челюсти.
— Треугольное:широкие линии лба и скул, узкий подбородок.
— Грушевидное:широкая челюсть, линия лба короче линии скул.
— Ромбовидное:широкие скулы и равные по длине линии лба и челюсти.
Но чтобы не тратить время перед зеркалом в попытках определись свой тип, пройди наш тест. В качестве бонуса ты узнаешь, какая же прическа тебе подойдет!
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Текст: Татьяна Горшкова
Фото: Shutterstock
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