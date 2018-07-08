7 главных трендов летнего маникюра

Самые актуальные тренды этого лета — неоновые цвета, радужные втирки, хромовое покрытие, глиттеры, лунный френч (тоже с глиттером), длинная миндалевидная форма и, конечно же, 3D-дизайн и простая геометрия в виде точки или полоски на тоне а-ля натюрель.

Классным решением будет делать на ногтях зеркальные втирки и такие, которые меняют свой цвет, а также разбавить скучные будни веселыми мультяшными наклейками «Эми». В лепке актуальны летние мотивы — ракушки, черепахи и все что напоминает нам о море.

Неоновые цвета в маникюре

В разгар лета как никогда будут уместны неоновые ногти. Лаки неоновых оттенков появились еще в 90-е, но сегодня они снова максимально актуальны. Теплый сезон — идеальный период для экспериментов в маникюре.

Готовы поспорить, неон мгновенно поднимет вам настроение. К слову, существует масса разных способов украсить ногти, используя этот тренд. Вы можете сделать однотонный маникюр или просто выделить на ногтях неоновый акцент или орнамент. Независимо от того, что вы выберете, лето — самое подходящее время для неоновых ногтей.

Радужные втирки

Втирка представляет собой полиэстеровую пыль в виде мельчайших песочных частиц, напоминающих по своему блеску слюду. Отличается эта втирка от своих соратников тем, что представляет собой эдакий симбиоз жемчужной втирки с голографической, с минимальной примесью северного сияния. Именно эта комбинация и создает на ногтях настоящую сказку, почти что мир русалок и единорогов.

Хромовое покрытие

Хромовый маникюр создается с использованием зеркального пигмента или блестящей пудры. И гель-лака, на поверхность которого эта пудра хорошо втирается. Пигмент для зеркального маникюра в импортном исполнении может иметь разные названия: Mirror Powder, Chrome Powder, Chrome Pigment, Glitter Powder и другие. Суть его одна — это мельчайший порошок алюминия, предназначенный для втирания в поверхность лаковой основы и придания ей блеска.

Глиттер

Один из модных вариантов использования глиттера заключается в комбинировании его шиммером. Такой «двойной удар» сделает маникюр очень необычным и запоминающимся. Сначала на ногти наносят лак с шиммером, после чего сверху его покрывают слоем глиттера. Для эффектного маникюра стоит попробовать метод сочетания разных текстур. Например, можно покрыть часть ногтя глиттером, а отросший край оставить непокрашенным и тогда у вас получится лунный маникюр с глиттером.

Миндалевидная форма ногтей

Ноги миндалевидной формы не стоит путать с овальными. Они несколько уже, острее и напоминают миндальные зерна. Это и послужило причиной такого названия. Эти ногти удобны, так как не цепляются за все вокруг. С ними можно выполнять несложные дела, не боясь сломать. Одним словом, маникюр продержится солидное время. Правда, при серьезной физической работе (вдруг вы та еще Золушка) ногти могут сломаться. Все из-за острого зауженного края.

3D дизайн

Лепка на ногтях или 3D-дизайн — настоящее искусство в мире маникюра. Объемные композиции передают всю эксклюзивность и оригинальность покрытия. Такой вид маникюра очень популярен летом в виде летних символов: насекомые, цветы, ракушки и все такое прочее. Ну или целый набор символов России-матушки (мундиаль же).

Геометрия на ногтях

Линии различных форм и размеров прекрасно гармонируют с летним маникюром. Трендом сезона будет двухцветный маникюр с тонкими геометрическими линиями, нанесенными на один либо два пальчика. Либо максимальный минимализм в виде крошечных точек. Основанием под рисунок может идти градиент двух оттенков. Бежево-голубой матовый маникюр прекрасно смотрится с тонкими белыми линиями.