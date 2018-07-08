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«Выглядит слишком дешево»: Дарью Пынзарь просят перекрасить волосы
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«Выглядит слишком дешево»: Дарью Пынзарь просят перекрасить волосы 

Eva.ru 43 минуты назад
Фото: Eva.ru
Дарья Пынзарь совсем недавно освежила цвет волос, но уже вновь задумалась о смене имиджа, пожелав вернуть русый цвет. Поклонники поддержали в этом красавицу, заверив, что яркий блонд уже давно не в моде.
Дарья опубликовала старый снимок, попросив у подписчиков совета, стоит ли ей перекраситься вновь в русый цвет. Она часто намеревается отрастить собственный цвет волос, но, как правило, её хватает месяца на три, и она вновь идет в салон красоты, чтобы сделать локоны белоснежными. «Крушусь в белый и прям получаю нереальное удовольствие». По словам поклонников красавицы, её нынешний цвет уже не в моде, смотрится очень дёшево и делает её простой, а русый, напротив, придает благородства, поэтому они посоветовали ей не ждать и затемнить волосы в парикмахерской.
Комментирующие уверенно заявили, что Даша зря покрасила волосы, лишь в очередной раз нанеся им вред. Такой оттенок, по их утверждению, остался в далёком прошлом, а медийные личности обязаны следовать современным тенденциям. Мастера парикмахерского искусства отметили, что однотонность Пынзарь не к лицу и предложили ей свои услуги: они пообещали сделать на её голове то, что будет отличать её от остальных, придав цвету уникальные оттенки, идеально подходящие к цветотипу. «С блондом как колхозница!» «Я дипломированный парикмахер, готов взяться за ваши волосы абсолютно бесплатно, то, что с вами делают, это безвкусица!» «И правда, выглядит слишком уж дешево…» «Вам бы хоть какие то прядки затемнить, мне не нравится этот сплошной блонд! Было лучше, когда корни были темнее!» «Вы сейчас в принципе жёлтая даже, а не белая, это очень плохая работа мастера..»
Недавно экс-участницу «Дома-2»раскритиковали за слишком яркие и неровные черные брови, которые как раз совершенно не сочетаются с блондом.
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