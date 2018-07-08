Правила перелета: какие бьюти-манипуляции категорически нельзя делать в самолете

Пока мы летим энное количество часов на высоте 9-10 тысяч метров над землей, уютно развалившись в кресле, свободного времени у нас много. Хоть пилинг от скуки делай, хоть сложные вариации стрелок на глазах рисуй. Редакция WMJ.ru выяснила, как потратить это время с максимальной пользой для кожи и от каких процедур стоит воздержаться!

Косметичка отправляется в багаж

Как только самолет набирает высоту, у нашей кожи начинается самая настоящая истерика: она обезвоживается с катастрофической скоростью.

Оптимальная для нас влажность составляет 50-60%, в салоне самолета воздух сухой и кондиционированный и никогда не поднимается выше 10-15%. Что ты летишь, что сидишь в кресле посреди пустыни — для кожи одинаковый стресс. Так что давай мыслить образами: как спасать кожу в пустыне? Уж точно не слоем декоративной косметики, когда тональный крем, пудра или матирующие салфетки закупорят поры и не дадут коже дышать.

Если впереди многочасовой перелет, то не красься совсем, а лучше нанеси на кожу сыворотку, обогащенную гиалуроновой кислотой, и защитный крем, предохраняющий ее от усиленного испарения влаги. Также не забывай периодически спрыскивать лицо и зону декольте увлажняющим спреем. Появиться в обществе авиапассажиров в солнцезащитных очках не так страшно, а необходимый минимум косметики можно всегда нанести в аэропорту или при посадке. Во время полета нанеси увлажняющие патчи или маску. Они герметично упакованы и не требуют последующего умывания. Кожа, подверженная стрессу во время перепадов давления, отдохнет и восстановится. Только потом не забудь вбить подушечками пальцев оставшееся на лице средство.

Пенка и лак для волос остаются дома

Если вчера ты побывала в колористическом салоне, а сегодня оказалась на борту самолета, то твои волосы тебя проклянут. И речь идет не только о кардинальной смене имиджа, но и о простой корректировке привычного цвета. Только представь — само окрашивание уже стресс, а теперь ты перемещаешься в самолетную «пустыню». После перелета любая прическа поникнет, а кончики будут мечтать лишь об увлажняющем масле. Поэтому лучше отправляйся в полет хотя бы через неделю после окрашивания, а в самолете не мудри с прической и лаком и пенкой — в совокупности с кондиционированным воздухом они еще больше пересушат твои волосы. Так что если ты взяла с собой миниатюру этих средств, надеясь подправить прическу в самолете, то сделай это по прилете. Низкий хвост и никакого прикорневого объема — оптимальная прическа по уровню безопасности и комфортности для твоих волос.

Пинцет и лак для ногтей лежат в сумочке весь полет

Если ты летишь на отдых и совершенно не успела привести свои ногти в порядок, то даже и думать забудь о том, чтобы сделать маникюр или педикюр. Хотя пузырьки с лаком меньше 100 мл, так что если ты пронесешь их в ручной клади, то никто тебе и слова не скажет. Однако лак и ацетон будут вонять на весь салон, а на такой высоте ровного покрытия ты точно не добьешься (останутся лишь сплошные пузырьки и затеки). Для самих ногтей покрытие будет не вредно, а вот кутикуле, которую ты пересушишь ацетоном, такой расклад вещей явно не понравится. Ведь в непредвиденной зоне турбулентности накрасить ногти аккуратно все равно не получится, придется пользоваться смывкой.

То же касается и депиляции/эпиляции всего тела. Так что аккуратно выщипывать пинцетом пробившиеся волоски под бровью или над верхней губой ближайшие часов пять даме без комплексов не удастся. Пересушенная кожа не скажет спасибо за дополнительное механическое воздействие, а сделать все эти бьюти-манипуляции лучше по прилете.

Пыль и гигиена

Если перед рейсом у тебя много свободного времени, то не увлекайся дегустацией ароматов в дьюти-фри, иначе рискуешь сразить всех пассажиров в самолете удушливой и едкой смесью из дорогих духов.

Также лучше не бери у стюардесс плед, а возьми из дома шаль или шарф. Самолет — настоящий пылесборник, и высокого уровня гигиены здесь ждать не приходится, так что если решишь вздремнуть, то обязательно положи под голову что-то свое, чтобы не соприкасаться лицом с грязными поверхностями. Старайся по минимуму прикасаться к лицу и тем более не смей ковырять от скуки прыщи и болячки.

Личный опыт WMJ.ru В общем, надеемся, ты поняла, что в самолете лучше не делать никаких процедур, кроме масок и патчей (если перелет длительный), и тем самым не перегружать свою кожу. Даже если ты отправляешься раз в год на отдых в не самые отдаленные страны, то твоей коже все равно нужна помощь, чтобы пережить этот полет. Не травмируй ее и не делай перед вылетом агрессивные инъекции, химический пилинг или аппаратные процедуры. Крем с солнцезащитными фильтрами в самолете также наносить не нужно. Он только перегрузит эпидермис, а в салоне никак не сработает: УФ-лучи не проникают сквозь толстое стекло иллюминаторов.

По приезде в отель сделай пилинг, так как после долгого полета на коже скопились бактерии, вызывающие акне, и омертвевшие клетки кожи, которые лучше сразу удалить. Если ты не хочешь открыть чемодан и понять, что любимые средства вытекли из флаконов, то всегда клади косметичку на дно чемодана, а каждый флакончик упаковывай в пакет.

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Текст:Дарья Гавриленко

Фото: Shutterstock, Getty Images, Global Look Press, Starface, Instagram