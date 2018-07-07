5 секретов мытья волос, которые изменят состояние волос

Вот как это происходит с большинством женщин — они учатся определенному способу мытья волос еще в детстве, и никогда не вносят изменения в этот ритуал даже во взрослом возрасте. На самом деле, нет ничего по своей сути неправильного в том, чтобы придерживаться определенной процедуры мытья волос, проблема начинается, если процедура фактически начинает повреждать ваши волосы. Вы можете подумать, что что-то не так с продуктами, которые вы используете, начинаете менять их, но снова видите проблемы. На самом деле, возможно, вам просто нужно изменить ритуал мытья волос и в течение нескольких недель их состояние заметно изменится. Итак, вот лучшие советы для душа, чтобы ваши волосы были здоровыми от сайта МедикФорум. 1. Советы по мытью

Распарьте волосы прежде, чем использовать шампунь. Поры на коже головы обычно забиты маслом и грязью. Лучший способ очистить их — это распарить ваши волосы. Для этого пропитайте полотенце в горячей воде и выжмите лишнюю воду. Оберните это полотенце вокруг головы и оставьте его на 20 минут, прежде чем прыгать в душ.

Массаж головы перед мытьем: после распаривания ваших волос, нужно мягко массировать кожу головы пальцами в течение нескольких минут. Это может помочь ослабить грязь, а также убрать слабые пряди волос из головы и простимулировать рост новых волос.

Используйте прохладную или теплую воду: вы знаете, что специалисты говорят, что использование инструментов для укладки с высокими температурами слишком часто может повредить волосы? Ну, то же самое верно и для горячей воды. Тепло от горячей воды может лишить натуральных масел и оставить кутикулы для волос открытыми, что позволит волосам потерять из нее всю влагу. С другой стороны, мытье прохладной или теплой водой может помочь закрыть кутикулу и зафиксировать влагу, тем самым делая волосы более блестящими и гладкими.

Используйте шампунь свободный от парабенов и силиконов: наверняка вы слышали что-то о том, как вам нужно начинать использовать шампуни, свободные от сульфатов (SLS) и парабенов. В то время как парабены добавляют в качестве консерванта, SLS помогает в формировании пены. Как известно, оба эти химических вещества вызывают раздражение кожи и аллергические реакции. Но недавние исследования показали, что они также могут быть канцерогенными и вызывать серьезное повреждение глаз у детей. Таким образом, лучше использовать органические шампуни, которые являются свободными от SLS— и парабенов.

Нанесите шампунь только на кожу головы. Целью шампуня является очистка и удаление грязи, мертвых клеток кожи с кожи головы. Старательное нанесение шампуня по длине волос будет лишать их только натуральных масел и оставлять сухими, унылыми и безжизненными. Итак, возьмите шампунь и вмассируйте его в свои корни и кожу головы, пока он не вспенится.

Аккуратно массируйте шампунем: при нанесении шампуня осторожно массируйте кожу головы пальцами, двигаясь круговыми движениями. Мало того, что вы легко очистите грязь от кожи головы, массаж также поможет улучшить циркуляцию крови в волосяных фолликулах и ускорить рост волос.

Не мойте волосы ежедневно: большинство шампуней содержат химикаты, которые могут сделать ваши волосы чрезвычайно сухими и хрупкими, если они используются ежедневно. Таким образом, лучше всего мыть волосы не чаще, чем дважды или три раза в неделю, чтобы поддерживать здоровье и оптимальный уровень влажности.

Не растягивайте время мытья: ваши волосы находятся в самом хрупком состоянии, когда они мокрые. Таким образом, в идеале вы должны мыть шампунем и кондиционировать свои волосы в течение 15 минут после смачивания, чтобы сохранить волосы здоровыми.

2. Советы для кондиционирования

Просушите волосы перед кондиционированием: этот шаг может показаться вам немного утомительным, но это то, что вам нужно сделать, чтобы получить здоровые волосы. После того, как вы промоете от шампуня волосы, обмотайте полотенце вокруг головы, чтобы впитать всю лишнюю воду, а затем нанести кондиционер. Кондиционер будет легче впитываться в ваши волосы, высушенные полотенцем.

Не используйте слишком много кондиционера: применение слишком большого количества кондиционера уложит ваши волосы вниз и заставит их выглядеть супержирным.

Не применяйте кондиционер на коже: вы, наверное, уже слышали это миллион раз, но я все еще повторяю этот совет — не применяйте кондиционер на коже головы. Это связано с тем, что он будет накапливаться на вашем скальпе и забивать ваши поры, что приведет к уменьшению роста волос и увеличению выпадения волос.

Не оставляйте кондиционер слишком долго: если вы думаете, что оставляя кондиционер на ваших волосах дольше, делаете хорошо, то нет. Не думайте, что дополнительное время увлажнит ваши волосы больше. Кондиционеры работают довольно быстро, когда кутикула мокрых волос опухла и открыта. Таким образом, нет никакого способа, чтобы кондиционер мог проникать дальше, чем когда он проникает, когда вы его впервые применяете. Фактически, оставляя кондиционер слишком долго, на самом деле вы можете просто сделать ваши волосы жирными.

3. Советы по сушке

Полотенце из микрофибры / ткань из хлопка: вы можете не знать об этом, но полотенца из махровой ткани высушивают влагу из ваших волос при удалении избыточной воды, оставляя ее сухой. Кроме того, текстура этих полотенец может также спутывать волосы и вызвать поломку. Лучшим вариантом было бы использовать либо микроволокнистое полотенце, либо хлопчатобумажную ткань, которые более мягки к вашим волосам и не вытягивают всю влагу.

Не агрессивно втирайте волосы во время сушки: большинство женщин либо энергично втирают волосы в полотенце, либо обматывают их в полотенце, чтобы высушить. Оба этих метода сушки волос являются катастрофическими, поскольку они вызывают завязывание, завивание и поломку. Правильный способ — использовать хлопчатобумажную ткань или полотенце из микрофибры, чтобы мягко погладить ваши волосы, чтобы удалить всю лишнюю воду и дать волосам высохнуть на воздухе до конца.

4. Советы для распутывания

Распутайте волосы, когда в них есть кондиционер: еще один отличный способ избежать потери слишком большого количества волос — это распутать волосы в душе после того, как вы применили к нему кондиционер. Просто запустите широкую зубчатую гребенку через нижнюю половину волос, чтобы легко удалить все узлы и путаницы.

Распутайте волосы, когда они полусухие: если вы теряете много волос, когда вы расчесывайтеесь, это, вероятно, потому, что вы делаете это сразу после того, как вы выходите из душа. Ваши волосы деликатные и наиболее подвержены поломке, когда они влажные. Итак, подождите, пока ваши волосы не высохнут на 70% и только тогда начинайте расчесывать.

5. Некоторые вещи, которые нужно помнить

Ограничьте использование средств по уходу за волосами. Избегайте нанесения слишком большого количества средств для укладки волос, таких как спреи для волос, муссы, гели и т. Д. На волосы, поскольку они, как правило, накапливаются на волосах и скальпе, забивают поры и в конечном итоге приводят к падению волос.

Принимайте душ не слишком долго: постарайтесь как можно быстрее войти в душ и выйти из него, потому что чем дольше ваши волосы мокрые, тем дольше он находится в своем хрупком, разбитом состоянии.

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