В Вологде ищут 21-летнего курсанта ВИПЭ ФСИН

Молодой человек ушел из дома утром 5 июля и в настоящее время его местонахождение неизвестно. В Вологде объявлен розыск.

Курсант Сергей Шнуков направлен на обучение УФСИН России по Архангельской области . По словам коллег и родных, с ними на связь он не выходил. Его телефон отключен.

Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, кожа смуглая, волосы темные коротко стриженые, глаза карие.

Был одет: черная куртка, синие джинсы, футболка поло красного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обращаться в дежурную часть института: т. 53-01-03, 53-61-69 или в полицию.