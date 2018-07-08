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В Вологде ищут 21-летнего курсанта ВИПЭ ФСИН
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В Вологде ищут 21-летнего курсанта ВИПЭ ФСИН 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Молодой человек ушел из дома утром 5 июля и в настоящее время его местонахождение неизвестно. В Вологде объявлен розыск.
Курсант Сергей Шнуков направлен на обучение УФСИН России по Архангельской области. По словам коллег и родных, с ними на связь он не выходил. Его телефон отключен.
Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, кожа смуглая, волосы темные коротко стриженые, глаза карие.
Был одет: черная куртка, синие джинсы, футболка поло красного цвета.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обращаться в дежурную часть института: т. 53-01-03, 53-61-69 или в полицию.
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