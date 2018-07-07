Что такое камифубуки?

Камифубуки — это вид дизайна маникюра, который выполняется блестящими или голографическими конфетти различного размера. Этот вид покрытия актуален в этом сезоне, его полюбили мастера и нейл-блогеры по всему миру. Секрет популярности очень прост: маникюр с камифубуки делается быстро, а главное, походит для новичков.

Для базы можно использовать любой цвет лака. Пайетки крепятся на ногтях в хаотичном порядке или составляют интересный узор, сверху наносится закрепляющий бесцветный лак. Особенно эффектно блестящие конфетти будут выглядеть на бежевом, белом или черном лаке.

В салонах для камифубуки используют гель-лак, так как он позволяет создать объемный эффект на ногтях и закрепить пайетки более надежно. При таком виде маникюра можно использовать и обычный лак, но в этом случае верхний слой не должен высыхать до конца. Липкий слой при использовании обычного лака будет выступать клейкой основой для закрепления блесток.

Камифубуки — отличный вариант как праздничного маникюра, так и для повседневного. Хорошо сочетается с другими техниками нейл-арта.

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