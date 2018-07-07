Короче: звезды, которым гораздо лучше со стрижкой

Актриса, завоевавшая популярность после съемок в саге «Сумерки», несколько лет назад решила обрезать длинные волосы. Кристен появилась на показе Chanel с короткой стрижкой, которую сделала всего за несколько часов до мероприятия. По словам актрисы, это шаг позволил ей почувствовать себя свободнее. «Когда я избавилась от всей этой длины, то на первый план вышло лицо. Я стала чувствовать себя более уверенной, такого чувства у меня не было уже давно», —сказала тогда Стюарт.

Марион Котийяр

Оскароносная актриса тоже решилась отрезать свои длинные волосы, и, как оказалось, не зря! Каре с рваной челкой великолепно смотрится на прямых волосах актрисы и очень ей идет.

Многие считают, что толчком к стрижке у британской супермодели стало расставание с Джонни Деппом . Именно в тот непростой период своей жизни Кейт решила попрощаться с длинными волосами. Как бы там ни было, пикси с короткой челкой, которую теперь носит модель, идет ей гораздо больше, чем растрепанные длинные волосы.

Натали Портман пришлось сделать короткую стрижку для съемок в фильме «V значит Вендетта». Однако такие изменения в прическе нисколько не испортили внешний вид актрисы, а подчеркнули ее черты лица и изящность линии шеи и плеч.

Холли Берри

В 2002 году у актрисы уже была короткая стрижка — в фильме «Умри, но не сейчас». После этого актриса носила длинные волосы, но несколько лет назад все же вернулась к образу, который ей, безусловно, идет.

Джессика Альба, чьими длинными локонами восхищались многие женщины по всему миру, не побоялась с ними расстаться, чтобы примерить новую прическу — боб с косой челкой. И нам кажется, что совершенно не зря!

Когда-то Майли Сайрус была послушной девочкой и кумиром миллионов подростков. Спустя годы от образа героини сериала «Ханна Монтана» не осталось и следа — девушка начала эпатировать публику откровенными нарядами и выступлениями, а длинные каштановые волосы обрезала, покрасила и сделала короткую стрижку. Мы считаем, новая прическа отражает индивидуальность певицы гораздо лучше, чем прежняя.

Энн Хэтэуэй тоже попрощалась с пышной шевелюрой и сделала пикси с удлиненной челкой и короткой затылочной частью. Эта стрижка подчеркнула ее скулы, подбородок и шею, поэтому выбор актрисы мы считаем очень удачным!

Как известно, Шарлиз Терон готова на многое ради своих ролей, даже на радикальные изменения во внешности. Например, для съемок в фильме «Монстр», принесшем ей «Оскар», актриса поправилась на 13 килограммов. А для боевика «Безумный Макс. Дорога ярости» Шарлиз остригла длинные волосы, чем только подчеркнула свои утонченные черты лица.

Одри Тоту тоже сделала выбор в пользу коротких волос — и теперь носит рваную стрижку, прекрасно подходящую для ее вьющихся волос. Кстати, именно с такой прической Одри снялась в фильме «Амели», сделавшим ее всемирно известной.

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