Зачем мужчины на Руси заплетали косы

Волосам и бороде языческие народы, и в том числе древние славяне, издавна придавали сакральное значение, считалось, чем длиннее волосы, тем больше в человеке жизненной силы, тем дольше он проживет на этом свете. Особенно берегли бороду — она считалась красой и честью любого мужчины.

О том, какие прически носили в древности на Руси судить трудно, потому что на большинстве изображений волосы мужчин скрыты головными уборами или шлемами, но известно, что пращуры славян — скифы носили довольно простые прически, знать и воины отращивали волосы ниже плеч, и только модники, насмотревшись на греков и римлян, стригли их в виде длинного каре и завивали локонами и волосы, и бороду.

Варяги

На Руси косы заплетали варяжские воины, которые служили в княжьих дружинах, — то есть шведы, датчане и норвеги. У этих народов издревле были замысловатые прически и обычай часто мыться, ухаживать за волосами и бородой. Делалось это в практических целях: чтобы по запаху немытого тела враг не смог обнаружить засаду.

Когда в Норвегии в городе Тронхейм в одном из имений во время случайных раскопок была найдена погребальная ладья викингов, предположения о сложности причесок норманнов подтвердились: было найдено барельефное изображение мужской головы викинга. У воина волосы были разделены ровным пробором на две стороны и аккуратно заплетены в косички, затылок был выбрит, а длинная борода — заплетена в косу. [С-BLOCK]

Отращивать волосы викинги начинали сызмальства, и сызмальства же им брили волосы на висках и на затылке. На темени волосы отрастали до тех пор, пока она не становились слишком длинными и не начинали мешать, тогда их собирали в пучок, а позже, когда они отрастали еще, начинали заплетать в косу. Обычно коса прикрывала затылок воина. Норманны верили, что за нее валькирии вытаскивают павших на поле брани воинов из битвы и забирают в Валгаллу.

Бороду варяги часто брили, это видно по изображению на гобелене XI века из Байё, на котором англосаксы сражаются с норманнскими завоевателями, по видимому, никакой особой сакральной силы в ней не было, зато у некоторых норманов изображены пышные усы.

Князья и дружинники

Известно, что в древности русские князья, и очевидно, дружинники голову брили наголо, но оставляли волосы на темени. Был ли это знакомый нам оселедец, или же они заплетали из этих волос косу, доподлинно неизвестно, потому что древние летописи обращали на внешность людей мало внимания. Однако сохранилось воспоминание византийского писателя Льва Диaкoнa, который в X веке описывал внешность новгородского князя Святослава, сына князя Игоря и княгини Ольги: «Голова у него была выбрита, но с одной стороны свисал клок волос — признак знатного рода».

Был ли этот клок волос чубом или же выглядел как-то по другому, в воспоминаниях Диакона не уточняется. Однако известно, что и варяжские и славянские воины имели полное право заплетать косички по обе стороны от лица перед важным делом: сечей, дальней поездкой и даже женитьбой. То есть делали это не только для тогою чтобы волосы не мешали в бою или в дороге, но и для красоты.

Колдуны

В косы заплетали волосы и длинные бороды ведьмаки и колдуны, они считали, что заплетая их особым образом они как бы окутывают себя оберегами, а длинная кос, на спине якобы оберегала человека с тыла — от злых глаз. С волосами в язычестве вообще было связано очень много суеверий. Их не стригли, чтобы не лишаться силы, их сжигали, чтобы никто не мог навести порчу, а если состриженные волосы уносила птица, то верили, что это к болезни — ждали, что человека вскоре начнет крутить так, как скручены волосы в птичьем гнезде. Волосы использовали для приворотов, для проклятий, для заговоров. Особой гордостью волхва была борода. Ее ни в коем случае не стригли, считая, что в ней находится вся мужская и колдовская сила.

Миряне

В мирное время древние славяне ходили с распущенными волосами средней длины, перехваченными шнурком, чтобы не мешались в работе. Волосы и бороду аккуратно стригли. Для маленьких мальчиков был даже особый обряд — пострижины. В этот день ножницы не только в первый раз касались волос ребенка, но еще будущему воину в первый раз давали посидеть на коне.

После принятия христианства и князья, и простолюдины волосы стали стричь короче, под горшок или скобкой и перестали заплетать их в косы, поскольку такой обычай был признан языческим и неподобающим христианину. Например, есть гравюра, на которой изображен внук Ярослава Мудрого киевский князь Изяслав, на которой князь совершенно точно пострижен под горшок. Примерно такие же прически были и у князя Ярополка, и у Всеволода Большое Гнездо. [С-BLOCK]

В «Географических известиях» 1850 года есть интересная запись, где говорится следующее: «О костюме находим у де-лануа, что женщины в Новгороде распускают две косы на спине, а мужчины носят одну косу. Головной убор новгородский досель не был еще никем описан и из наших сказаний мы не можем не подтвердить, не опровергнуть свидетельство рыцаря о косичках новгородцев, которые ныне остаются на Руси уделом только церковных причетников».

Очевидно, в статье журнала подразумевается путешественник и дипломат Жильбер де Лануа из Фламандии, который посетил Новгород в 1413 году и оставил об этом литературные воспоминания. Правду ли он написал, судить сложно, так как в этих же воспоминаниях он рассказал, как новгородцы за деньги продают своих жен друг другу.